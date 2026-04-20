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Alcaraz bangt um die French Open

Alcaraz bangt um die French Open

Nach seiner Handgelenks-Verletzung ist Carlos Alcaraz skeptisch im Hinblick auf die French Open.
Die Sorgen um Carlos Alcaraz werden größer
Die Sorgen um Carlos Alcaraz werden größer
© IMAGO/AFLOSPORT
SID
Nach seiner Handgelenks-Verletzung ist Carlos Alcaraz skeptisch im Hinblick auf die French Open.

Spaniens verletzter Tennisstar Carlos Alcaraz hat ein Aus für die French Open nicht ausgeschlossen.

„Die nächste Untersuchung wird entscheidend sein“, sagte der 22-Jährige bei den Laureus Awards in Madrid: „In den kommenden Tagen sind weitere Tests geplant. Dann werden wir sehen, wie die Verletzung heilt und wie es weitergeht.“

Mit Schiene am Unterarm bei den Laureus Awards

Alcaraz, der am Montag als „Weltsportler des Jahres“ ausgezeichnet wurde, erschien bei der Preisverleihung mit einer Schiene am rechten Unterarm. Wegen der Blessur am Handgelenk hatte der Weltranglistenzweite zuletzt seine Teilnahmen in Barcelona und Madrid abgesagt, auch beim folgenden Masters in Rom dürfte er fehlen. Bei den French Open in Paris (24. Mai bis 7. Juni) wäre er Titelverteidiger.

„Im Moment versuche ich, positiv und optimistisch zu bleiben, auch wenn mir diese Tage endlos vorkommen“, sagte Alcaraz, der im Vorjahr das epische Finale von Roland Garros gegen seinen Dauerrivalen Jannik Sinner gewonnen hatte.

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