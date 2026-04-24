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Titelverteidiger Carlos Alcaraz sagt für French Open ab

Superstar sagt für French Open ab

Carlos Alcaraz wird die French Open in Paris verpassen. Der Spanier, der die vergangenen beiden Ausgaben gewann, erklärt seine schwierige Entscheidung.
Carlos Alcaraz sagt für die French Open 2026 ab. Eine Verletzung hindert den Titelverteidiger an einer Teilnahme.
SPORT1
Carlos Alcaraz wird die French Open in Paris verpassen. Der Spanier, der die vergangenen beiden Ausgaben gewann, erklärt seine schwierige Entscheidung.

Carlos Alcaraz hat eine bittere Nachricht verkünden müssen: Der 22 Jahre alte Tennis-Star teilte in den Sozialen Medien seine Absage für die French Open in Paris mit. Zudem wird der Spanier auch nicht am ATP-Turnier in Rom teilnehmen.

„Angesichts der Ergebnisse der heute durchgeführten Tests haben wir beschlossen, dass es am sinnvollsten ist, Vorsicht walten zu lassen und nicht in Rom und bei den French Open anzutreten, um zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten und dann zu entscheiden, wann wir auf den Platz zurückkehren“, schrieb Alcaraz: „Es ist eine schwierige Zeit für mich, aber ich bin mir sicher, dass ich gestärkt daraus hervorgehen werden.“

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Tennis-Star Carlos Alcaraz kämpft mit Handgelenksproblemen

Alcaraz, der in den vergangenen beiden Jahren die French Open gewann, hatte zuletzt mit Handgelenksproblemen zu kämpfen.

Aufgrund der Blessur hatte Alcaraz bereits das Turnier in Barcelona und das derzeit laufende Masters in Madrid verpasst.

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Bei der Verleihung der Laureus Awards am vergangenen Montag in Madrid nahm Alcaraz die Trophäe als frisch gekürter Weltsportler des Jahres mit einer Bandage am rechten Schlagarm entgegen.

„Ich kehre lieber etwas später, aber in Topform zurück, als es zu überstürzen und mich dabei unwohl zu fühlen“, sagte der siebenmalige Grand-Slam-Sieger, der zuletzt seinen Status als Nummer eins an den Italiener Jannik Sinner verloren hatte: „So Gott will, habe ich noch eine sehr lange Karriere vor mir, viele Jahre.“

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)

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