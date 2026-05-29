Sexismus gegenüber Schiedsrichterin: Tennis-Profi droht Strafe

SID 29.05.2026 • 19:04 Uhr Aussagen von Adolfo Daniel Vallejo nach seinem Zweitrunden-Aus bei den French Open werden ein Nachspiel haben.

Der paraguayische Tennisprofi Adolfo Daniel Vallejo muss nach angeblichen sexistischen Äußerungen bei den French Open mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

Wie der französische Tennisverband (FFT) und die Organisatoren von Roland Garros am Freitag mitteilten, werden die Aussagen des 22-Jährigen nach seinem Zweitrundenmatch vom Donnerstag als „inakzeptabel“ bewertet.

Vallejo wurde im Anschluss an seine 3:6, 5:7, 6:3, 6:2, 6:7 (8:10)-Niederlage gegen den 17-jährigen Franzosen Moise Kouamé vom Portal „Clay“ mit abfälligen Worten über die brasilianische Schiedsrichterin Ana Carvalho zitiert.

French Open – „Das Match muss ein Mann leiten“

„Das Match muss ein Mann leiten, denn das Publikum ist sehr anspruchsvoll, und man braucht viel Durchsetzungskraft“, soll Vallejo gesagt haben.