Courier sieht "Tendenzen" bei Zverev: "Immer noch da"

SID 31.05.2026 • 06:33 Uhr Der Hamburger geht als großer Favorit in sein Achtelfinale am Sonntag. Doch Eurosport-Experte Jim Courier sieht noch Luft nach oben.

Trotz fallender Temperaturen in Paris beginnt für Alexander Zverev die heiße Phase bei den French Open. Nach dem „Favoritensterben“ in der französischen Hauptstadt ist der Hamburger Topfavorit auf den Titel, das Achtelfinale am Sonntag (nicht vor 15.30 Uhr/Eurosport) gegen den Niederländer Jesper de Jong soll auf dem Weg zum großen Ziel nur eine Zwischenstation sein. Doch auch wenn Zverev bislang einen souveränen Eindruck hinterließ, sieht der viermalige Grand-Slam-Sieger Jim Courier noch Luft nach oben.

„Ich fand, dass Sascha über weite Strecken des Spiels wirklich gut aussah, doch dann begann er in einigen entscheidenden Momenten, sich zurückzuhalten und weniger aggressiv zu spielen“, sagte der Eurosport-Experte über Zverevs Erfolg in der dritten Runde gegen den Franzosen Quentin Halys: „Das sind die Tendenzen, an deren Überwindung er dieses Jahr so hart gearbeitet hat. Aber sie sind immer noch da. Sie werden ihm weiterhin Probleme bereiten, und er wird weiter daran arbeiten müssen.“

Zverev selbst hatte sich nach seinem Sieg gegen Halys zufrieden mit seinem Niveau gezeigt. „Auch wenn ich heute einen kleinen Durchhänger hatte, spüre ich, dass mein Level da ist“, sagte der Tokio-Olympiasieger nach seiner zweiten Nightsession in Folge: „Ich werde alles dafür tun, auch in der zweiten Woche gutes Tennis zu spielen und alle meine Matches, die ich spiele, zu gewinnen.“