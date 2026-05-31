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Letzter Top-12-Mann neben Zverev

Letzter Top-12-Mann neben Zverev

Nach dem Favoritensterben ist neben Alexander Zverev nur noch ein Spieler aus den Top 12 übrig. Den Sand liebt dieser aber nicht.
Félix Auger-Aliassime ist bei den French Open weiter
Félix Auger-Aliassime ist bei den French Open weiter
© AFP/SID/Alain JOCARD
SID
Nach dem Favoritensterben ist neben Alexander Zverev nur noch ein Spieler aus den Top 12 übrig. Den Sand liebt dieser aber nicht.

Der zumindest auf dem Papier härteste Rivale von Alexander Zverev bleibt bei den French Open im Rennen. Der an Nummer vier gesetzte Kanadier Félix Auger-Aliassime setzte sich am späten Samstagabend in der Night Session von Roland Garros mit einiger Mühe gegen den Amerikaner Brandon Nakashima 5:7, 6:1, 7:6 (7:4), 7:6 (7:1) durch und steht zum dritten Mal in Paris unter den letzten 16 Spielern.

Während im benachbarten Prinzenpark-Stadion die lautstarke Riesenparty zum Triumph der PSG-Fußballer in der Champions League stieg, blieb der 25 Jahre alte Auger-Aliassime fokussiert und egalisierte sein bestes French-Open-Ergebnis. 2025 war er am Bois de Boulogne zum vierten Mal bei sechs Starts in der ersten Runde gescheitert.

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Auger-Aliassime vs. Zverev im Finale möglich

Der Weltranglistensechste Auger-Aliassime ist neben Zverev der einzige Spieler aus den Top 12 des ATP-Rankings, der in Paris die dritte Runde überstanden hat. Auf Zverev, der am Sonntag gegen den Niederländer Jesper De Jong um den Einzug ins Viertelfinale spielt (nicht vor 15.30 Uhr im LIVETICKER), kann Auger-Aliassime erst im Endspiel treffen.

Von den letzten sieben Duellen mit dem Deutschen hat der Kanadier vier gewonnen – keines davon aber auf Sand, seinem schwächsten Belag.

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