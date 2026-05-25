French Open: Der emotionale Abschied von Showman Gael Monfils

Emotionaler Abschied für den Showman: Gael Monfils ist bei seinen letzten French Open in der ersten Runde ausgeschieden.
Ein Showman tritt ab
Der 39-Jährige unterlag am späten Montagabend seinem Landsmann Hugo Gaston 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6. Schon beim Matchball hatte Monfils, der mit dem Ende der Saison seine Karriere beendet, Tränen in den Augen.
French Open: Monfils emotional verabschiedet
Auf der Tribüne litt seine Ehefrau Elina Svitolina mit, die zuvor ihr Erstrundenmatch gewonnen hatte. Schon vor dem Turnierbeginn war Monfils in einer lockeren Show geehrt worden.
Nun wurden nach der Niederlage unter anderem große Momente seiner Laufbahn gezeigt und Monfils dankte seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. „Ich liebe dieses Turnier, ich liebe euch alle und wir sehen uns wieder“, schloss Monfils.
Monfils, der 2004 seine Profikarriere begann und es bis auf Weltranglistenplatz 6 schaffte, erreichte 2008 in Paris und 2016 bei den US Open jeweils das Halbfinale. Nun schied er zum erst dritten Mal bei seiner 19. Teilnahme bei den French Open in der ersten Runde aus.