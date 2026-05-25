French Open: Der emotionale Abschied von Showman Gael Monfils

SID 26.05.2026 • 00:19 Uhr Gael Monfils elektrisiert noch ein letztes Mal die Menge in Paris. Der Franzose muss sich nach einem packenden Kampf geschlagen geben und wird emotional verabschiedet.

Emotionaler Abschied für den Showman: Gael Monfils ist bei seinen letzten French Open in der ersten Runde ausgeschieden.

Der 39-Jährige unterlag am späten Montagabend seinem Landsmann Hugo Gaston 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6. Schon beim Matchball hatte Monfils, der mit dem Ende der Saison seine Karriere beendet, Tränen in den Augen.

French Open: Monfils emotional verabschiedet

Auf der Tribüne litt seine Ehefrau Elina Svitolina mit, die zuvor ihr Erstrundenmatch gewonnen hatte. Schon vor dem Turnierbeginn war Monfils in einer lockeren Show geehrt worden.

Nun wurden nach der Niederlage unter anderem große Momente seiner Laufbahn gezeigt und Monfils dankte seiner Familie, seinen Freunden und Wegbegleitern. „Ich liebe dieses Turnier, ich liebe euch alle und wir sehen uns wieder“, schloss Monfils.