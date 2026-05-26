Erst holprig, dann deutlich: Sabalenka weiter

Die Vorbereitung verlief holprig, der Auftakt in den Sandplatz-Grand-Slam teilweise auch: Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat bei den French Open letztlich locker die zweite Runde erreicht, dabei aber noch nicht geglänzt.
Sabalenka mit Luft nach oben
Aryna Sabalenka hat bei den French Open locker die zweite Runde erreicht. Die Weltranglistenerste hatte gegen Jéssica Bouzas Maneiro nur am Anfang Probleme, aber noch jede Menge Luft nach oben.
Aryna Sabalenka peilt ihren ersten Titel an
© AFP/SID/ANNE-CHRISTINE POUJOULAT
Die viermalige Major-Siegerin, die in Paris noch auf einen Titel wartet, schlug die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro nach einer über weite Strecken fehlerhaften Leistung mit 6:4, 6:2.
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French Open: Das ist Sabalenkas nächster Gegnerin
Die Sand-Saison hatte für die Mitfavoritin aus Belarus nicht gut begonnen. Beim Turnier in Madrid scheiterte Sabalenka im Viertelfinale, in Rom sogar bereits in der zweiten Runde.
Nun hofft sie auf eine deutliche Leistungssteigerung – am besten schon im kommenden Match gegen Linda Fruhvirtova oder Elsa Jacquemot am Donnerstag.