Extravaganter Auftritt: Osaka erscheint im schwarzen Kleid

Nächster extravaganter Auftritt von Naomi Osaka: Die viermalige Grand-Slam-Siegerin aus Japan hat vor ihrem Erstrundenduell in Paris gegen die deutsche Nummer eins Laura Siegemund (JETZT im LIVETICKER)einmal mehr ein modisches Statement gesetzt.
Osaka mit extravagantem Auftritt
Naomi Osaka macht erneut ihrem Ruf als "Fashion Queen" des Tennis alle Ehre.
Osaka ging in einem schwarzen, bodenlangen Glitzerkleid auf den Court Suzanne-Lenglen, das sie für die Partie ablegte. Im Match trug die 28-Jährige dann ein bronzefarbenes Glitzer-Outfit. Entworfen wurde ihr Dress vom Designer Kevin Germanier, wie pünktlich zum Matchbeginn auf ihren Social-Media-Kanälen nachzulesen war.
Osaka sorgte schon bei Australian Open für Aufsehen
„Ich habe das Gefühl, dass ich mich mit Mode auszudrücken kann, da ich nicht viel rede. So kann ich mich durch meine Kleidung mitteilen“, sagte Osaka im Vorfeld: „Das heißt, ich kann mit Farben, Mustern oder Stoffen so auffällig sein, wie ich will.“
Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN
Im Januar hatte sie schon bei den Australian Open für großes Aufsehen gesorgt, als sie mit weißem Schirm, Hut und Schleier die Rod Laver Arena betreten hatte.