Frankreichs Hoffnung: Fils sagt für French Open ab

Frankreichs Tennis-Hoffnungsträger Arthur Fils hat am Tag vor dem Turnierbeginn seine Teilnahme an den French Open abgesagt. Der Weltranglisten-19., der im Vorjahr in Paris wegen einer Rückenverletzung zurückgezogen hatte und anschließend acht Monate außer Gefecht war, begründete seinen Startverzicht am Samstag mit Hüftbeschwerden.
Franzose sagt für French Open ab
Der Top-20-Spieler begründet seinen Startverzicht mit Hüftbeschwerden.
Arthur Fils kann in Paris nicht starten
© AFP/SID/OSCAR DEL POZO
„Ich möchte kein Risiko eingehen“, sagte Fils bei einer Pressekonferenz und versprach: „Ich werde hart arbeiten, um für Rasenplätze fit zu sein.“
Der 21-Jährige war zuletzt in starker Verfassung, er gewann das Sandplatzturnier in Barcelona und kam bei den Masters in Miami und Madrid jeweils bis ins Halbfinale. In der ersten Runde von Paris hätte Fils es mit dem Schweizer Routinier Stan Wawrinka, Sieger von 2015, zu tun bekommen. Im weiteren Turnierverlauf wäre ein Achtelfinalduell mit Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev möglich gewesen.
Als bislang letzter Franzose gewann Yannick Noah 1983 das Männer-Einzel in Roland Garros.
Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN