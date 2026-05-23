Frankreichs Hoffnung: Fils sagt für French Open ab

SID 23.05.2026 • 16:58 Uhr Der Top-20-Spieler begründet seinen Startverzicht mit Hüftbeschwerden.

Frankreichs Tennis-Hoffnungsträger Arthur Fils hat am Tag vor dem Turnierbeginn seine Teilnahme an den French Open abgesagt. Der Weltranglisten-19., der im Vorjahr in Paris wegen einer Rückenverletzung zurückgezogen hatte und anschließend acht Monate außer Gefecht war, begründete seinen Startverzicht am Samstag mit Hüftbeschwerden.

„Ich möchte kein Risiko eingehen“, sagte Fils bei einer Pressekonferenz und versprach: „Ich werde hart arbeiten, um für Rasenplätze fit zu sein.“

Der 21-Jährige war zuletzt in starker Verfassung, er gewann das Sandplatzturnier in Barcelona und kam bei den Masters in Miami und Madrid jeweils bis ins Halbfinale. In der ersten Runde von Paris hätte Fils es mit dem Schweizer Routinier Stan Wawrinka, Sieger von 2015, zu tun bekommen. Im weiteren Turnierverlauf wäre ein Achtelfinalduell mit Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev möglich gewesen.

Als bislang letzter Franzose gewann Yannick Noah 1983 das Männer-Einzel in Roland Garros.