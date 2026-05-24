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Franzose Géa in Nöten: "Sonst werde ich auf den Platz scheißen"

„Sonst werde ich auf den Platz scheißen“

Der Weltranglisten-135. sorgte für einen kuriosen Zwischenfall zum Start in Paris.
Arthur Géa hatte ein Problem
© IMAGO/PsnewZ
SID
Der Weltranglisten-135. sorgte für einen kuriosen Zwischenfall zum Start in Paris.

Höchst unangenehme Situation für den Franzosen Arthur Géa in Roland Garros: In seinem Erstrundenmatch bei den French Open musste der 21-Jährige im ersten Satz seiner Partie gegen den Russen Karen Chatschanow mal ganz dringend verschwinden – durfte aber nicht sofort.

„Ich habe Durchfall und muss dringend auf die Toilette. Ich kann es nicht mehr aushalten und werde sonst auf den Platz scheißen“, sagte Géa in aller Deutlichkeit, als er beim Stand von 1:4, Vorteil für ihn um eine schnelle Auszeit bat. Die Referees entschieden, das Spiel noch zu beenden – danach rannte Géa direkt Richtung Stilles Örtchen.

Kurz später nahm er unter dem Applaus der Zuschauer auf dem Court Suzanne-Lenglen sein Match wieder auf.

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