French Open am Dienstag; Siegemund, Struff und Altmaier im Einsatz

SID 25.05.2026 • 13:48 Uhr Bei den French Open sind am Dienstag drei deutsche Profis am Start. Alle haben spannende Partien vor sich.

Mit besonderem Accessoire gegen die Fashion-Queen: Laura Siegemund fordert am Dienstag in ihrem Auftaktmatch der French Open die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka heraus. Zur Partie in der Mittagshitze (ca. 13.30 Uhr) wird die 38-Jährige wieder ihr Donut-Sitzkissen mitbringen.

„Ich habe letztes Jahr die Saison wegen größeren Rückenproblemen abbrechen müssen“, sagte Siegemund bei Eurosport: „Da konnte ich mir die Socken nicht mehr anziehen.“ Es sei nun deutlich besser, aber eine kleine Problematik sei geblieben: Siegemund hat Probleme beim Sitzen auf harten Unterlagen und setzt entsprechend auf ihre kleine Hilfe.

„Der Donut ist wirklich ein Running Gag. Aber ich bin an dem Punkt in meiner Karriere angekommen, an dem ich sage: Lass sie lachen“, meinte Siegemund grinsend. Wenn es für sie einen Mehrwert habe, bringe sie „eisenhart“ ihren Donut mit. Auch zur „mit Sicherheit sehr schweren“ Partie gegen Osaka, die ein Faible für Mode hat und auch bei den French Open wieder einen extravaganten Auftritt wählen könnte.

Die deutschen Ansetzungen am Dienstag (26. Mai/Spielbeginn 11.00 Uhr) im Überblick:

2. Match: Laura Siegemund (Metzingen) – Naomi Osaka (Japan/Nr. 16)

3. Match: Jan-Lennard Struff (Warstein) – Alexander Bublik (Kasachstan/Nr. 9)