French Open am Montag: Seidel, Maria und Lys im Einsatz

SID 24.05.2026 • 13:26 Uhr Drei deutsche Spielerinnen schlagen am zweiten Turniertag in Roland Garros auf. Drei schwere Aufgaben warten auf sie.

Der Montag in Roland Garros steht aus deutscher Sicht ganz im Zeichen der Frauen: Drei Spielerinnen sind am zweiten Tag der French Open im Einsatz, zwei davon als klare Außenseiterinnen. Ella Seidel (Hamburg) fordert die frühere Turniersiegerin Jelena Ostapenko (Lettland/Nr. 29), Tatjana Maria (Bad Saulgau) bekommt es mit der an Position 23 gesetzten Belgierin Elise Mertens zu tun. Zudem trifft Eva Lys auf Petra Marcinko (Kroatien).

Keine leichte Aufgabe für die 24 Jahre alte Hamburgerin, die nach einer Knieverletzung zuletzt nicht in Bestform war. Marcinko (20) kommt nach dem Turniersieg in Rabat dagegen mit viel Selbstvertrauen nach Paris. Dennoch: „Ich merke, dass ich näher und näher an mein altes Spiel komme, ich fühle mich immer wohler auf dem Platz“, sagte Lys im ZDF. – Die deutschen Ansetzungen am Montag (25. Mai/Spielbeginn 11.00 Uhr) im Überblick:

2. Match: Tatjana Maria (Bad Saulgau) – Elise Mertens (Belgien/Nr. 23)

2. Match: Eva Lys (Hamburg) – Petra Marcinko (Kroatien)