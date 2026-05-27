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French Open: Herzzerreißende Szenen - Aufgabe unter Tränen!

Herzzerreißende Szene bei French Open

Hailey Baptiste muss bei den French Open unter Tränen aufgeben. Die Szene erinnert an eine Verletzung von Alexander Zverev im Jahr 2022.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
Julius Schamburg
Hailey Baptiste muss bei den French Open unter Tränen aufgeben. Die Szene erinnert an eine Verletzung von Alexander Zverev im Jahr 2022.

Herzzerreißende Szenen um Hailey Baptiste: Die US-Amerikanerin musste ihr Zweitrundenmatch bei den French Open gegen die Chinesin Xiyu Wang unter Tränen aufgeben.

Was war passiert? Beim Stand von 4:5 und 40:40 im ersten Satz versuchte Baptiste ihre Rückhand zu umlaufen. Die 24-Jährige sprang dabei in die Luft und verletzte sich bei der Landung augenscheinlich am linken Knie.

French Open: Drama um Hailey Baptiste

Sofort begann Baptiste vor Schmerzen aufzuschreien, ihr kamen umgehend die Tränen. Vater Qasim rannte besorgt auf den Platz und schlug die Hände über dem Kopf zusammen.

Baptiste ließ immer wieder Schreie los, konnte nicht aus eigener Kraft aufstehen. Wang spendete ihrer völlig aufgelösten Gegnerin Trost, Stuhlschiedsrichterin Marija Cicak forderte medizinisches Personal an.

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Vater Qasim beugte sich über seine Tochter, die immer wieder „Stop, Stop“ schrie und dabei schluchzte. Es waren schreckliche Szenen, die sich auf Court 6 abspielten.

Alexander Zverev erging es 2022 ähnlich

Mit einem Rollstuhl wurde Baptiste schließlich vom Platz gefahren. Die Fans zeigten Mitgefühl, applaudierten und skandierten „Hailey“. Eine erste Diagnose steht derzeit noch aus.

Die Szene erinnerte an Deutschlands Nummer eins Alexander Zverev. 2022 verletzte er sich im Halbfinale der French Open gegen Rafael Nadal am Knöchel. Auch er musste mit dem Rollstuhl vom Platz gefahren werden.

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