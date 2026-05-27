Wenn Alexander Zverev an diesem Mittwoch in Paris zur nächsten Schicht auf dem roten Sand antritt, geht es für Deutschlands Topspieler nicht nur um den Einzug in Runde drei – sondern auch um die Bestätigung seiner ambitiösen Titelmission bei den French Open 2026.
French Open heute live: Zverev - Machac live im Free-TV, Stream, Ticker - Nächster Sieg bei Roland Garros?
French Open: Zverev heute gefordert
Gegner Tomas Machac gilt als unangenehmer Herausforderer, doch die Rollen vor dem Duell sind klar verteilt. Das Duell auf dem Court Philippe-Chatrier findet in der Abendsession statt und soll nicht vor 20.15 Uhr beginnen (LIVETICKER).
So können Sie Zverev – Machac bei den French Open heute live verfolgen:
- TV: Eurosport
- Stream: Eurosport/Joyn
- Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1 App
Der Weltranglisten-Dritte Zverev ist als ein möglicher Titelkandidat nach Roland Garros gereist – und hat zum Auftakt geliefert. Gegen Lokalmatador Benjamin Bonzi ließ Zverev nichts anbrennen und siegte in drei Sätzen mit 6:3, 6:4, 6:2.
French Open: Zverev hat gute Erinnerungen an Gegner
Der Deutsche, der 2024 bereits bis ins Finale vorgedrungen war, jagt weiterhin seinen ersten Grand-Slam-Titel.
Auf der anderen Seite steht mit Tomas Machac ein Spieler, der sich zwar ebenfalls ohne Satzverlust durch die erste Runde gekämpft hat, jedoch zuletzt aufgrund von Verletzungsproblemen ausgebremst wurde.
Im bisher einzigen Duell – bei den Olympischen Spielen 2024 auf Sand – setzte sich Zverev in zwei Sätzen durch.