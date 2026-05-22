Der Ratinger Tom Gentzsch hat bei den French Open die Qualifikation für das Hauptfeld trotz großen Kampfes verpasst. Der 22-Jährige unterlag am Freitag dem erfahrenen Russen Roman Safijullin 3:6, 7:6 (7:2), 4:6 – damit bleibt es bei insgesamt neun deutschen Startern bei dem Höhepunkt der Sandplatzsaison.
French Open ohne deutschen Quali-Erfolg
Tom Gentzsch kann seine Chance im Quali-Finale gegen einen erfahrenen Gegner nicht nutzen. Damit schafft es kein deutscher Qualifikant zu den French Open.
Tom Gentzsch verpasst die Qualifikation für die French Open nach einem harten Kampf
© picture-alliance/tennisphoto.de/SID/Mathias Schulz
Gentzsch war einziger deutscher Profi im Quali-Wettbewerb im Männer-Einzel, auch bei den Frauen konnte sich keine deutsche Spielerin ein Ticket für das Hauptevent sichern. Anna-Lena Friedsam (Neuwied) hatte ebenfalls in der dritten Qualifikationsrunde verloren.
Gentzsch: Großer Kampf bei Debüt
Gentzsch, ATP-219., ging erstmals bei einem Grand-Slam-Event an den Start und gewann zwei Quali-Runden.
Gegen Safijullin konnte er zunächst seine Breakchancen nicht nutzen, kämpfte sich gegen den früheren Weltranglisten-36. auf dem gut gefüllten Court 6 aber zurück. Im dritten Satz schien Gentzsch dann die Kraft auszugehen, er kämpfte aber unverdrossen gegen die drohende Niederlage an.
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