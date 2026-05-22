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French Open ohne deutschen Quali-Erfolg

French Open ohne deutschen Quali-Erfolg

Tom Gentzsch kann seine Chance im Quali-Finale gegen einen erfahrenen Gegner nicht nutzen. Damit schafft es kein deutscher Qualifikant zu den French Open.
Tom Gentzsch verpasst die Qualifikation für die French Open nach einem harten Kampf
Tom Gentzsch verpasst die Qualifikation für die French Open nach einem harten Kampf
© picture-alliance/tennisphoto.de/SID/Mathias Schulz
SID
Tom Gentzsch kann seine Chance im Quali-Finale gegen einen erfahrenen Gegner nicht nutzen. Damit schafft es kein deutscher Qualifikant zu den French Open.

Der Ratinger Tom Gentzsch hat bei den French Open die Qualifikation für das Hauptfeld trotz großen Kampfes verpasst. Der 22-Jährige unterlag am Freitag dem erfahrenen Russen Roman Safijullin 3:6, 7:6 (7:2), 4:6 – damit bleibt es bei insgesamt neun deutschen Startern bei dem Höhepunkt der Sandplatzsaison.

Gentzsch war einziger deutscher Profi im Quali-Wettbewerb im Männer-Einzel, auch bei den Frauen konnte sich keine deutsche Spielerin ein Ticket für das Hauptevent sichern. Anna-Lena Friedsam (Neuwied) hatte ebenfalls in der dritten Qualifikationsrunde verloren.

Gentzsch: Großer Kampf bei Debüt

Gentzsch, ATP-219., ging erstmals bei einem Grand-Slam-Event an den Start und gewann zwei Quali-Runden.

Gegen Safijullin konnte er zunächst seine Breakchancen nicht nutzen, kämpfte sich gegen den früheren Weltranglisten-36. auf dem gut gefüllten Court 6 aber zurück. Im dritten Satz schien Gentzsch dann die Kraft auszugehen, er kämpfte aber unverdrossen gegen die drohende Niederlage an.

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