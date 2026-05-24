French Open: Korpatsch erreicht zweite Runde

Tamara Korpatsch hat erstmals seit zwei Jahren die Auftakthürde bei einem Grand-Slam-Turnier genommen. Die 31 Jahre alte Hamburgerin setzte sich am ersten Tag der French Open in Paris gegen die Spanierin Sara Sorribes Tormo mit 6:4, 6:2 durch.
Korpatsch in Paris eine Runde weiter
Die Hamburgerin zeigt einen guten Auftritt und wird belohnt.
Tamara Korpatsch überzeugte in Paris
© picture-alliance/dpa/SID/Frank Molter
Korpatsch war am Sonntag als einzige der fünf deutschen Frauen im Hauptfeld gefordert. Neben der deutschen Nummer eins Laura Siegemund, die erst am Dienstag auf Naomi Osaka trifft, fiebern auch Tatjana Maria, Eva Lys und Ella Seidel auf ihren ersten Auftritt am Montag hin.
Korpatsch hatte schon in der Qualifikation in Madrid in diesem Jahr gegen Sorribes Tormo ein Duell nach Aufgabe ihrer Kontrahentin gewonnen. Die vorherigen fünf Matches waren aber alle an die Weltranglisten-32. aus Castellón gegangen.
Auf der Anlage von Roland Garros spielte Korpatsch selbstbewusst auf und verdiente sich den Erfolg.
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