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Tennis-Star Medvedev blamiert sich schon wieder!

Medvedev blamiert sich schon wieder

Nächste bittere Niederlage für Daniil Medvedev bei den French Open. Der Russe verliert gegen den Weltranglisten-97. aus Australien.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
SID
Nächste bittere Niederlage für Daniil Medvedev bei den French Open. Der Russe verliert gegen den Weltranglisten-97. aus Australien.

Es dauerte keine Minute, da lag Daniil Medvedev nach einem Rutscher bereits erstmals auf seinem „Hass-Belag“, anschließend wurde sein Nachmittag nicht viel besser.

Der US-Open-Sieger von 2021 hat seiner unbefriedigenden Sandplatz-Karriere ein weiteres bitteres Kapitel hinzugefügt. In der ersten Runde von Paris flog er nach einer schwachen Leistung gegen den australischen Weltranglisten-97. Adam Walton ganz früh aus dem Turnier.

Medvedevs bestes Ergebnis bei den French Open bleibt nach dem 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6 in der Mittagshitze damit der Viertelfinaleinzug von 2021.

French Open: Medvedev kämpft mit Problemen auf Sand

Dabei hatte sich der Weltranglistenachte zuletzt auf Sand eigentlich gefangen. Nach einem peinlichen 0:6, 0:6 in Monte Carlo gegen den Italiener Matteo Berrettini erreichte er beim Masters in Rom sogar das Halbfinale.

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Mit der Roten Asche wird sich Medvedev in seiner Laufbahn aber wohl nicht mehr anfreunden können. „Für mich ist es einfach nur schmutzig. Nach einer Sandsession kannst du deine Socken wegwerfen, das Auto wird nach dem Training dreckig. Ich mag es einfach nicht“, hatte er einst über den ungeliebten Belag gesagt. Gegen Walton produzierte er viel zu viele Fehler, im letzten Aufschlagspiel spielten ihm dann auch noch die Nerven einen Streich.

„Es war ein Auf und Ab heute“, freute sich Walton, der erstmals bei einem Major-Turnier in die zweite Runde einzog. „Ich bin wirklich zufrieden mit meiner Leistung.“

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