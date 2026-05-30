French Open: Titelverteidigerin Gauff scheitert an Potapova

SID 30.05.2026 • 20:31 Uhr Die US-Amerikanerin verpasst in Paris den Einzug in das Achtelfinale und wird ihren Triumph aus dem Vorjahr nicht wiederholen.

Das frühe Aus für die Titelverteidigerin: Coco Gauff hat bei den French Open überraschend den Einzug ins Achtelfinale verpasst. Die US-Amerikanerin verlor am Samstag 6:4, 6:7 (1:7), 4:6 gegen Anastasia Potapova aus Österreich und muss bereits die Heimreise antreten.

Gauff hatte sich im Vorjahr im Finale gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka durchgesetzt und sich ihren zweiten Major-Titel nach ihrem Triumph bei den US Open in 2023 gesichert.

Gegen Potapowa tat sie sich nun schwer, auch der Gewinn des ersten Satzes brachte keine Ruhe ein. Die Österreicherin kämpfte sich zurück und gewann schließlich nach 2:37 Stunden auf dem Court Philippe-Chatrier.

„Ich habe kaum Worte. Es war ein toller Kampf“, sagte die Weltranglisten-30. Potapova: „Coco ist so ein Champion, ich respektiere sie sehr.“ In der nächsten Runde trifft sie nun auf die Russin Anna Kalinskaya.

Somit geht das „Favoritensterben“ in Paris weiter – auch wenn dabei vor dem Aus von Gauff vor allem das Männereinzel mit den frühen Niederlagen von Jannik Sinner und Novak Djokovic im Fokus gestanden hatte.