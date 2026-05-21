French Open: Lospech! Für Zverev wird es in Paris früh knifflig

SPORT1 21.05.2026 • 15:29 Uhr Bei den French Open bekommt es Alexander Zverev in der 1. Runde mit einem Franzosen zu tun. Gegen den Weltranglisten-98. ist der Hamburger klarer Favorit.

Tennisstar Alexander Zverev hat eine sehr knifflige Aufgabe bei den French Open erwischt. In seinem ersten Match trifft er mit dem Franzosen Benjamin Bonzi direkt auf einen Lokalmatador. Das ergab die Auslosung am Donnerstag.

Aufgrund der verletzungsbedingten Absage des Titelverteidigers Carlos Alcaraz ist der Hamburger an Position zwei gesetzt und hatte bereits vor der Auslosung eine Hälfte ohne Topfavorit Jannik Sinner sicher.

Doch der Draw meinte es nicht sonderlich gut mit ihm. In Runde zwei war ihm ein ungesetzter Gegner garantiert – mit Zizou Bergs oder Tomac Machac hat er aber eine durchaus knifflige Aufgabe erwischt.

Schafft Zverev den Sprung bis ins Achtelfinale, könnte es zum Duell mit dem sehr formstarken Arthur Fils kommen, den einige sogar als Geheimfavoriten auf den Zettel haben. Zuletzt musste der Franzose allerdings in Rom verletzungsbedingt aufgeben.

French Open: Erstes Duell für Zverev mit Bonzi

Mit dem Weltranglisten-98. Bonzi liefert sich Zverev das erste Match, hier ist der Olympiasieger von Tokio klarer Favorit, auch wenn das französische Publikum gerne versucht, ihren Landsleuten in ein Match zu helfen.

Schwierige Aufgaben haben Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff vor sich. Altmaier fordert den an Position vier gesetzten Kanadier Félix Auger-Aliassime, Struff nimmt es mit dem Kasachen Alexander Bublik auf.

Bei den Frauen erwischte die deutsche Nummer eins Laura Siegemund mit der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka das nominell schwerste Los. Auf Sand ist die Japanerin allerdings durchaus verwundbar.

Die Partien mit deutscher Beteiligung im Überblick:

Alexander Zverev (Hamburg/Nr. 2) – Benjamin Bonzi (Frankreich)

Yannick Hanfmann (Karlsruhe) – Hamad Medjedovic (Serbien)

Daniel Altmaier (Kempen) – Félix Auger-Aliassime (Kanada/Nr.4)

Jan-Lennard Struff (Warstein) – Alexander Bublik (Kasachstan/Nr. 9)

Laura Siegemund (Metzingen) – Naomi Osaka (Japan/Nr. 16)

Tatjana Maria (Bad Saulgau) – Elise Mertens (Belgien/Nr. 23)

Eva Lys (Hamburg) – Petra Marcinko (Kroatien)

Tamara Korpatsch (Hamburg) – Sara Sorribes Tormo (Spanien)

Ella Seidel (Hamburg) – Jelena Ostapenko (Lettland/Nr. 29)