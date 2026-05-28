Zverevs Fortschritte machen Hoffnung

SID 28.05.2026 • 05:28 Uhr Alexander Zverev steht in Paris in der nächsten Runde. Seine Fortschritte machen Tennis-Legende Boris Becker dabei Hoffnung.

Der Aufschlag läuft wie geschmiert: 19 Asse donnerte Alexander Zverev bei seinem Drittrundeneinzug gegen den Tschechen Tomas Machac auf den roten Sand – und ließ beim 6:4, 6:2, 6:2 am späten Mittwochabend nie einen Zweifel am Sieger.

Für Eurosport-Experte Boris Becker ist aber ein anderer, verbesserter Aspekt im Spiel des Weltranglistendritten aus Hamburg wichtiger beim Angriff auf den ersten Grand-Slam-Titel. „Für mich ist es sein Returnverhalten. Das ist jetzt deutlich besser, als es früher war“, sagte der sechsmalige Majorsieger.

Zverev mehr variabel und aggressiv

Zverev hatte sich Ende der vergangenen Saison mit seinem Team zusammengesetzt und gemeinsam Veränderungen angestoßen. Mit größerer Aggressivität, härteren Schlägen von der Grundlinie und einer größeren Variabilität in seinem Spiel peilt er den großen Coup an. Gegen Machac hatte er mit seinen vier Stopps eine perfekte Ausbeute.