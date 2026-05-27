Hitziges Duell: Korpatsch jubelt über Drittrundeneinzug

SID 27.05.2026 • 13:44 Uhr Die Weltranglisten-95. bewahrt in einer umkämpften Partie mit Nebengeräuschen die Nerven.

Plötzlich stand die Gegnerin auf der Seite von Tamara Korpatsch und diskutierte – doch die Hamburgerin blieb cool: Nach einem 6:2, 2:6, 6:3-Erfolg in einem phasenweise hitzigen Duell mit der chinesischen Weltranglisten-34. Wang Xinyu steht die 31-Jährige erstmals in der dritten Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Viele enge Entscheidungen waren im ersten Satz zugunsten von Korpatsch ausgefallen, was ihre angeschlagen wirkende Kontrahentin zunehmend wurmte. Beim Stand von 5:2 für Korpatsch verlor Wang dann ein Stück weit die Nerven und kontrollierte einen Abdruck auf der Spielhälfte der Deutschen – was nicht erlaubt ist und ihr prompt eine Verwarnung einbrachte. Nach dem Match gab es keinen Handshake zwischen beiden Spielerinnen.

Korpatsch, die auf Platz 7 der Anlage von Roland Garros erneut mit einer Sonnenbrille spielte, hatte zuvor die vielen Fehler ihrer favorisierten Kontrahentin konsequent genutzt. Sie ließ sich auch von Wangs Manövern nicht aus dem Rhythmus bringen, sicherte sich den ersten Satz und blieb auch danach dran.

In Eva Lys will eine weitere Hoffnungsträgerin im Fraueneinzel am Mittwochabend folgen, die 24-Jährige trifft auf die erfahrene Rumänin Sorana Cirstea. In der ersten Runde waren bereits Laura Siegemund, Tatjana Maria und Ella Seidel ausgeschieden.

Korpatsch jubelt dagegen über ihren Erfolg. Die Weltranglisten-95., die von ihrem Vater trainiert wird, hat sich ihre Karriere im Familienkreis aufgebaut. „Es war ein sehr harter Weg für uns. Wir haben damals im Auto geschlafen, gezeltet“, sagte sie zuletzt in Paris: „Wir haben wirklich keine Hilfe bekommen von irgendwem, keine Wildcards und einfach keine Unterstützung.“