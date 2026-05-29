Mit Nadals Hilfe: Swiatek im Achtelfinale

SID 29.05.2026 • 13:50 Uhr Iga Swiatek schlägt ihre Landsfrau Magda Linette. Bei der Vorbereitung half eine spanische Sandplatz-Größe.

Die viermalige Turniersiegerin Iga Swiatek hat souverän das Achtelfinale der French Open erreicht. Gegen ihre Landsfrau Magda Linette siegte die Polin mit 6:4, 6:4.

Zwei Tage nach ihrem Wackel-Auftritt gegen Sára Bejlek zeigte sie diesmal eine verbesserte Leistung, ohne dabei zu glänzen. „Ehrlich gesagt wollte ich einfach geduldig bleiben, weil man bei diesen Bedingungen schnell Fehler macht. Es war eine solide Leistung“, sagte Swiatek, die nach 85 Minuten in der Mittagshitze von Paris ihren Matchball verwandelt hatte.

Am Sonntag trifft Swiatek nun in der Runde der besten 16 Spielerinnen auf die starke Ukrainerin Marta Kostjuk.

Nadal half Swiatek vor den French Open

Die Polin hatte sich minutiös vorbereitet auf das Turnier und unter anderem mit Sandplatzkönig Rafael Nadal gearbeitet.

„Das war eine fantastische Erfahrung, ein Privileg und hat mir noch mehr Energie und Wille gegeben. Sein Herangehen an das Spiel ist das Beeindruckendste“, erklärte Swiatek.