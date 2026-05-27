Nach Drama-Sieg: Mensik sackt entkräftet zusammen

SID 27.05.2026 • 19:46 Uhr Die Hitze macht den Profis in Paris zu schaffen. Der Tscheche braucht Hilfe der Sanitäter.

Jakub Mensik ließ sich nach seinem dramatischen Einzug in die dritte Runde der French Open völlig erschöpft auf den Rücken fallen – und konnte nicht mehr aufstehen. Von Krämpfen geplagt wälzte sich der tschechische Tennisspieler nach seinem Kraftakt über 4:41 Stunden bei brütender Pariser Hitze auf dem roten Sand, sein geschlagener Gegner Mariano Navone lief herüber und gratulierte dem am Boden liegenden 20-Jährigen fair.

Erst nach einer gefühlten Ewigkeit kümmerten sich Sanitäter mit Eisbeuteln um den ausgelaugten Profi. Nach einigen Minuten schleppte sich Mensik, Nummer 27 der Welt, unter dem Applaus der Zuschauer vom Platz.