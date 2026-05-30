Nach Duell gegen Schnaider: Olijnykowa hält emotionale Rede

SID 30.05.2026 • 18:14 Uhr Im Anschluss an ihre Drittrundenniederlage bei den French Open erneuert die Ukrainerin ihre Vorwürfe gegenüber der Russin.

Die ukrainische Tennisspielerin Oleksandra Olijnykowa hat im Anschluss an das Drittrundenduell bei den French Open gegen Diana Schnaider in emotionalen Worten ihre Vorwürfe gegen die russische Gegnerin erneuert.

„Ich weiß, dass manche es vorziehen würden, wenn ich schweige. Aber bei dem, was ich tue, geht es nicht um Politik, sondern um Menschlichkeit“, sagte Olijnykowa nach dem 5:7, 1:6 gegen Schnaider am Samstag in Paris.

Olijnykowa hatte Schnaider bereits vor dem Duell vorgeworfen, bei einer vom russischen Staatskonzern Gazprom gesponserten Veranstaltung gespielt zu haben. Zudem setze sie in den Sozialen Medien ihre Likes auch unter Beiträge russischer Propagandisten. Gazprom sei ein Unternehmen, „das Kriegsverbrechen finanziert“, hatte die 25-Jährige gesagt und dabei Vergleiche zu Nazi-Deutschland und dem Holocaust gezogen.

„Wenn Menschen getötet werden, wenn Kinder sterben, wenn Gewalt gerechtfertigt oder gefeiert wird, können wir nicht so tun, als würde nichts geschehen“, sagte die Ukrainerin nun: „Wir können nicht wegsehen. Wir können diejenigen nicht schützen, die solche Handlungen unterstützen.“

Spielerinnen wie sie würden eine „Verantwortung“ tragen, „die über den Tennissport hinausgeht, denn der Sport sollte stets im Dienste der Menschlichkeit stehen“, sagte Olijnykowa. Die russischen Spielerinnen und Spieler würden „einfach nicht kommunizieren“ wollen. „Sie haben diese schrecklichen Ansichten. Genau das erleben wir gerade auf der Tour. Meiner Meinung nach dürfen wir das im Profisport nicht länger hinnehmen. Wenn sie nicht zuhören wollen und weiterhin diese Propaganda verbreiten, dann sollte es im Rahmen unserer Tour einen Mechanismus geben, um dem ein Ende zu setzen.“

Sie sei „das ganze Jahr unterwegs“, sagte Schnaider zu ihrer Teilnahme an dem kritisierten Event: „Ich sehe weder meine Familie noch meine Freunde, und das ist die einzige Gelegenheit, einfach ein bisschen mehr Zeit zu Hause zu verbringen.“

Bei Instagram werde sie nun „keine Kommentare und keine Videos mehr liken“, führte die Russin auf ihrer Pressekonferenz aus: „Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht, was sie da entdeckt hat. Ich bin hier nur, um Tennis zu spielen, und nicht, um über Instagram oder Video-Likes zu reden.“