Bittere Sturz-Szene um Doppel-Partnerin von Maria bei French Open

SID 29.05.2026 • 13:30 Uhr Die türkische Tennisspielerin Zeynep Sönmez sorgt bei den French Open für schlimme Bilder. Ihre deutsche Doppel-Partnerin, Tatjana Maria, leidet mit.

Unschöne Bilder bei den French Open: Die türkische Hoffnungsträgerin Zeynep Sönmez hat ihr Zweitrundenmatch in der Doppelkonkurrenz von Paris nach einem Unfall verletzungsbedingt aufgeben müssen.

Die Doppelpartnerin der Deutschen Tatjana Maria stürzte über einen der bereits zuvor umstrittenen Werbe-Aufsteller und schien anschließend Probleme mit dem rechten Knie zu haben.

Sönmez hatte versucht, einen hohen Ball noch zu erreichen. Beim Zurücklaufen stolperte sie über den Aufsteller mit Sponsoren-Aufschrift und prallte von dort gegen die Bande des Courts.

Bittere Aufgabe – auch mit deutschen Auswirkungen

Wenig später mussten sie und Maria die Partie gegen die Ukrainerinnen Dajana Jastremska und Anhelina Kalinina beim Stand von 0:2 im ersten Satz aufgeben.

Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art beim Turnier an der Seine. Die Britin Katie Boulter war am Donnerstag im Rückwärtslaufen ebenfalls über einen kleinen Werbe-Aufsteller gestolpert. Sie kam mit dem Schrecken davon, forderte im Anschluss aber Konsequenzen.

„Die Dinger müssen weg“, schrieb sie in den Sozialen Netzwerken: „Gestern Abend hatte ich Glück, aber das nächste Mal vielleicht nicht mehr…“