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French Open: Nazi-Vergleich vor brisanter Tennis-Partie

Nazi-Vergleich vor French-Open-Partie

Oleksandra Olijnykowa wirft ihrer russischen Gegnerin vor, bei einem Turnier von Gazprom an den Start zu gehen. Dabei bemüht sie drastische Vergleiche.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
SID
Oleksandra Olijnykowa wirft ihrer russischen Gegnerin vor, bei einem Turnier von Gazprom an den Start zu gehen. Dabei bemüht sie drastische Vergleiche.

Die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa hat ihre Drittrundengegnerin Diana Schnaider schon vor dem anstehenden Duell am Samstag scharf angegriffen.

Die 25-Jährige warf der Russin vor, bei einer vom russischen Staatskonzern Gazprom gesponserten Veranstaltung gespielt zu haben. Zudem setze sie in den Sozialen Medien ihre Likes auch unter Beiträge russischer Propagandisten.

„Gazprom ist ein Unternehmen, das Kriegsverbrechen finanziert“, sagte Olijnykowa. Sie zog Vergleiche zu Nazi-Deutschland und dem Holocaust.

French Open: Heftige Anschuldigungen vor brisanter Partie

„Und das Problem ist, dass alle darüber schweigen, was diese Person getan hat“, sagte Olijnykowa mit Verweis auf Schnaider: „Das ist verrückt.“ Schon in der Vergangenheit hatte sie Schnaider vorgeworfen, Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu unterstützen.

Ihr Zuhause werde angegriffen von Drohnen, die von Gazprom finanziert würden, fügte Olijnykowa an, die immer wieder ihre Bühne nutzt, um den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine mit klaren Worten anzuprangern.

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