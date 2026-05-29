French Open: Nazi-Vergleich vor brisanter Tennis-Partie

SID 29.05.2026 • 16:21 Uhr Oleksandra Olijnykowa wirft ihrer russischen Gegnerin vor, bei einem Turnier von Gazprom an den Start zu gehen. Dabei bemüht sie drastische Vergleiche.

Die Ukrainerin Oleksandra Olijnykowa hat ihre Drittrundengegnerin Diana Schnaider schon vor dem anstehenden Duell am Samstag scharf angegriffen.

Die 25-Jährige warf der Russin vor, bei einer vom russischen Staatskonzern Gazprom gesponserten Veranstaltung gespielt zu haben. Zudem setze sie in den Sozialen Medien ihre Likes auch unter Beiträge russischer Propagandisten.

„Gazprom ist ein Unternehmen, das Kriegsverbrechen finanziert“, sagte Olijnykowa. Sie zog Vergleiche zu Nazi-Deutschland und dem Holocaust.

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„Und das Problem ist, dass alle darüber schweigen, was diese Person getan hat“, sagte Olijnykowa mit Verweis auf Schnaider: „Das ist verrückt.“ Schon in der Vergangenheit hatte sie Schnaider vorgeworfen, Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu unterstützen.