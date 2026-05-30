Osaka erstmals im Achtelfinale von Paris

Naomi Osaka steht zum ersten Mal in ihrer Karriere im Achtelfinale der French Open. Die 28 Jahre alte Japanerin, die in Paris auch mit ihren modischen Akzenten für Schlagzeilen sorgte, bremste den Lauf der erst 18 Jahre alten US-Amerikanerin Iva Jovic mit 7:6 (7:5), 6:7 (3:8), 6:4.
Osaka schafft Paris-Premiere
Die Japanerin, die auch modische Akzente setzt, bremst ein Toptalent aus.
Osaka, die in der ersten Runde die deutsche Nummer eins Laura Siegemund bezwungen hatte, war bisher vor allem auf Hartplätzen erfolgreich. Ihre vier Grand-Slam-Titel gewann sie in Melbourne und New York. In Paris war sie 2016, 2018 und 2019 jeweils in der dritten Runde ausgeschieden. Nun betritt sie Neuland und fordert die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka aus oder Daria Kasatkina aus Australien heraus.
Nachdem Osaka in der ersten Runde mit bodenlangem, schwarzen Glitzerkleid erschien, folgte nun der zweite Auftritt mit einer Schleppe. Bislang bringen die extravaganten Outfits ihr offenbar Glück.
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