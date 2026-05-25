Paris: Lys im Eiltempo weiter - Maria raus

SID 25.05.2026 • 14:51 Uhr Eva Lys überzeugt in Roland Garros und zieht in Runde zwei ein. Tatjana Maria muss sich dagegen geschlagen geben.

Starkes Zeichen von Eva Lys: Die Hamburgerin hat bei den French Open überzeugend die zweite Runde erreicht. Die 24-Jährige gewann am Montag ihr Duell mit der Kroatin Petra Marcinko 6:3, 6:0. Für Lys, die zuletzt in der Weltrangliste nach Knieproblemen auf Rang 81 abgerutscht ist, ein wichtiges Erfolgserlebnis.

Für Tatjana Maria sind die French Open kurz nach dem Auftakt dagegen schon wieder vorbei. Gegen die favorisierte und gesetzte Belgierin Elise Mertens hielt die 38 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Saulgau bei großer Nachmittagshitze anfangs gut mit – am Ende reichte es beim 5:7, 0:6 aber nicht zu einer Überraschung für die deutsche Nummer zwei.

Lys und Korpatsch in Runde zwei

Vor Lys war schon Tamara Korpatsch in die zweite Runde eingezogen. Auch Ella Seidel ist am Montag noch im Einsatz. Die deutsche Nummer eins Laura Siegemund nimmt es erst am Dienstag mit der viermaligen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka auf.