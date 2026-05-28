French Open: Sabalenka kampft sich weiter - auch Gauff jubelt

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka kommt auf ihrer Titelmission bei den French Open etwas besser in Schwung, hat aber weiterhin ihre Probleme.
Sabalenka kämpft sich weiter
Die viermalige Major-Siegerin aus Belarus, die in Paris noch auf einen Titel wartet, schlug die Französin Elsa Jacquemot in der zweiten Runde souverän mit 7:5, 6:2 und steigerte sich dabei vor allem im zweiten Durchgang. Die Hitze machte ihr dabei sichtbar zu schaffen.
In ihrem Auftaktmatch gegen die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro hatte Sabalenka noch eine über weite Strecken fehlerhafte Leistung gezeigt.
French Open: Auch Gauff eine Runde weiter
Die Sandplatz-Saison hatte für die Mitfavoritin nicht gut begonnen. Beim Turnier in Madrid scheiterte Sabalenka im Viertelfinale, in Rom sogar bereits in der zweiten Runde. In der dritten Runde in Paris trifft sie auf die gebürtige Russin Darja Kassatkina, die für Australien antritt.
Auch Titelverteidigerin Coco Gauff aus den USA, die Sabalenka im vergangenen Jahr im Finale bezwang, löste ihre Zweitrundenaufgabe. Die 22-Jährige schlug Mayar Sherif aus Ägypten ohne Probleme mit 6:3, 6:2.