French Open: Sabalenka kampft sich weiter - auch Gauff jubelt

SID 28.05.2026 • 19:51 Uhr Aryna Sabalenka jagt ihren Titel in Paris, hat aber auch mit der Hitze zu kämpfen. Auch Titelverteidigerin Coco Gauff ist eine Runde weiter.

Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka kommt auf ihrer Titelmission bei den French Open etwas besser in Schwung, hat aber weiterhin ihre Probleme.

Die viermalige Major-Siegerin aus Belarus, die in Paris noch auf einen Titel wartet, schlug die Französin Elsa Jacquemot in der zweiten Runde souverän mit 7:5, 6:2 und steigerte sich dabei vor allem im zweiten Durchgang. Die Hitze machte ihr dabei sichtbar zu schaffen.

In ihrem Auftaktmatch gegen die Spanierin Jéssica Bouzas Maneiro hatte Sabalenka noch eine über weite Strecken fehlerhafte Leistung gezeigt.

French Open: Auch Gauff eine Runde weiter

Die Sandplatz-Saison hatte für die Mitfavoritin nicht gut begonnen. Beim Turnier in Madrid scheiterte Sabalenka im Viertelfinale, in Rom sogar bereits in der zweiten Runde. In der dritten Runde in Paris trifft sie auf die gebürtige Russin Darja Kassatkina, die für Australien antritt.