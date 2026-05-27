French Open - Struff warnt: "Sehr schwerer Gegner"

SID 27.05.2026 • 21:39 Uhr Jan-Lennard Struff will am Donnerstag nachlegen.

Jan-Lennard Struff nimmt den Drittrundeneinzug in den Blick: Zwei Tage nach seinem Überraschungssieg gegen Top-10-Ass Alexander Bublik will der Warsteiner bei den French Open in Paris nachlegen.

Am Donnerstagvormittag (11.00 Uhr/Eurosport) geht er als leichter Favorit in das Duell mit dem portugiesischen Qualifikanten Jaime Faria.

„Das ist ein sehr schwerer Gegner, mit dem ich letztes Jahr trainiert habe“, sagte Struff: „Aber ich hoffe, ich kann den Schwung mitnehmen.“

Die deutschen Ansetzungen am Donnerstag (28. Mai/Spielbeginn 11.00 Uhr) im Überblick: