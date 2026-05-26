Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
EISHOCKEY-WM
DARTS
TENNIS
WM 2026
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
US-SPORT
FORMEL 1
DFB-TEAM
HANDBALL
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Sieg mit 17: Toptalent Kouamé verzaubert Frankreich

Ein 17-Jähriger verzaubert Frankreich

Der Weltranglisten-318. Moise Kouamé sorgt in Paris für Furore - der einstige US-Open-Sieger Marin Cilic hat keine Chance.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
SID
Der Weltranglisten-318. Moise Kouamé sorgt in Paris für Furore - der einstige US-Open-Sieger Marin Cilic hat keine Chance.

Das französische Tennis hat einen neuen Hoffnungsträger: Der 17 Jahre alte Moise Kouamé ist mit einer beeindruckenden Leistung in sein Debüt-Turnier bei den French Open in Paris gestartet.

7:6 (7:4), 6:2, 6:1 hieß es nach einer blitzsauberen Erstrundenpartie gegen den 20 Jahre älteren einstigen Grand–Slam-Sieger Marin Cilic aus Kroatien.

Kouamé hatte schon vor Turnierbeginn die französischen Hoffnungen geweckt. Obwohl er schon lange als großes Talent gehandelt wurde, lag er zu Beginn des Jahres noch auf Platz 833 der Weltrangliste.

Kouamé auf den Spuren von Nadal

Seitdem hat er drei Titel auf der ITF-Tour gewonnen – zudem schlug er beim Masters in Miami den Amerikaner Zachary Svajda (damals Weltranglisten-96.) in drei Sätzen. Er wurde damit zum jüngsten Spieler seit Rafael Nadal im Jahr 2003, der bei einem 1000er-Turnier ein Match gewann.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

„Es ist ein Privileg für mich, in so jungen Jahren hier zu sein“, hatte Kouamé, der 2025 in der ersten Runde der Qualifikation von Roland Garros ausgeschieden war, diesmal aber eine Wildcard für das Hauptfeld erhalten hatte, vor dem Turnier gesagt.

Dort könnte es nun gegen den britischen Weltranglisten-24. Cameron Norrie gehen. Seit Yannick Noah 1983 hat kein Franzose mehr beim Heim-Grand-Slam gewonnen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite