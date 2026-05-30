French Open: Shootingstar scheitert in Paris

SID 30.05.2026 • 20:13 Uhr Der junge Franzose Moise Kouamé liefert dem Publikum in Paris wieder eine große Show - doch der Siegeszug ist beendet.

Die magische Reise von Moise Kouamé ist vorbei: Der Tennis-Shootingstar hat bei den French Open den Einzug in das Achtelfinale verpasst.

Der 17-Jährige verlor 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (9:11) gegen den Chilenen Alejandro Tabilo und schied als letzter Franzose im Männereinzel beim Sandplatz-Highlight in Paris aus.

Als großer Fan von Paris Saint-Germain hatte sich Kouamé am Samstag eine frühe Ansetzung gewünscht, damit er sich das um 18 Uhr beginnende Finale in der Champions League gegen den FC Arsenal ansehen kann.

Beim Einschlagen trug er dann auch stilgerecht das Trikot von PSG. Doch die Veranstalter hatten das Spiel des Lokalmatadoren als dritte Begegnung des Tages auf dem Court Suzanne-Lenglen angesetzt, Kouamé und Tabilo starteten erst am späten Nachmittag – und verpassten die reguläre Spielzeit des Königsklassen-Duells komplett.

Mit seinem Sieg gegen Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay war Kouame im Alter von 17 Jahren und zwei Monaten zum jüngsten Drittrundenteilnehmer bei einem Grand Slam seit Rafael Nadal 2003 in Wimbledon aufgestiegen. Gegen Tabilo wollte der Fanliebling, der immer wieder mit lautstarken Sprechchören angefeuert wurde, nun erneut glänzen.

In der französischen Hitze entwickelte sich ein Krimi. Mitte des vierten Satzes lag Tabilo klar auf Siegkurs, doch wieder einmal kämpfte sich der französische Jungstar zurück. Im dramatischen Tiebreak behielt dann der Chilene aber doch die Oberhand und setzte sich nach 3:40 Stunden durch.

In der nächsten Runde trifft er entweder auf den kanadischen Weltranglistensechsten Félix Auger-Aliassime oder Brandon Nakashima aus den USA.

Trotz der Niederlage blickt Kouame auf ein erfolgreiches Grand-Slam-Debüt zurück. Schon vor den French Open hatte er die französischen Hoffnungen geweckt. Obwohl er schon lange als großes Talent gehandelt wurde, lag er zu Beginn des Jahres noch auf Platz 833 der Weltrangliste.