Sinner-Bezwinger Cerúndolo mit drittlängstem French-Open-Match

SID 30.05.2026 • 21:05 Uhr Der Argentinier liefert sich in der dritten Runde ein echtes Marathon-Match. Nur zwei Partien gingen länger.

Sinner-Bezwinger Juan Manuel Cerúndolo und Martin Landaluce haben sich bei den French Open mit einem Marathon-Match in die Geschichtsbücher gespielt. Im Drittrunden-Duell der ungesetzten Spieler fiel die Entscheidung erst nach 5:58 Stunden, es war die drittlängste Partie der Turnierhistorie – mit dem besseren Ende für Cerúndolo. Der Argentinier, der zuvor den Weltranglistenersten Sinner ausgeschaltet hatte, setzte sich mit 6:4, 6:7 (7:9), 7:6 (7:4), 6:7 (6:7), 7:6 (10:8) durch.

Den Rekord hält weiter das Erstrundenspiel zwischen den Franzosen Fabrice Santoro und Arnaud Clément aus dem Jahr 2004, das Santoro nach 6:33 Stunden für sich entschied. Auf Rang zwei liegt der Sieg des Italieners Lorenzo Giustino gegen Corentin Moutet aus Frankreich nach 6:05 Stunden. Das mit Abstand längste Duell der Tennis-Geschichte wurde 2010 in Wimbledon gespielt: Der Amerikaner John Isner gewann das legendäre Match gegen den Franzosen Nicolas Mahut, das sich über drei Tage zog, nach 11:05 Stunden.

Nach der Einführung des Match-Tiebreaks bei Grand Slams im Jahr 2022 werden echte Marathon-Partien immer seltener. Im vergangenen Jahr hatten sich Carlos Alcaraz und Sinner im längsten Finale in Roland Garros fünf Stunden und 29 Minuten bekämpft.