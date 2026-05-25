Die viermalige Turniersiegerin Iga Swiatek hat bei ihrem ersten Auftritt in diesem Jahr in Paris kurzen Prozess gemacht. Die 24-Jährige, die sich bei den French Open die Trophäe zurückholen will, besiegte am Montag die 17 Jahre alte Außenseiterin Emerson Jones aus Australien 6:1, 6:2.
Swiatek macht kurzen Prozess
Swiatek hatte sich minutiös vorbereitet auf das Turnier und unter anderem mit Sandplatzkönig Rafael Nadal gearbeitet. „Ich habe die Zeit wirklich gut genutzt, um zu trainieren und mir von Rafa Inspiration zu holen“, sagte sie im April nach einem Abstecher in die Nadal Academy auf Mallorca: „Er konnte zwei Trainingseinheiten mit mir bestreiten, und dafür bin ich ihm sehr dankbar.“ Nadal ist mit 14 Titeln an der Seine der größte Sandplatzspieler der Geschichte.
Tschechin Sara Bejlek wartet in Runde zwei
Swiatek hatte sich ebenfalls angeschickt, sich eine Aura der scheinbaren Unbesiegbarkeit in Paris zu erarbeiten. 2024 scheiterte sie nach drei Triumphen in Folge aber im Halbfinale und hat den festen Vorsatz, ihre besondere Klasse wieder unter Beweis zu stellen.
Weiter geht es für die Weltranglistendritte, die neben Titelverteidigerin Coco Gauff aus den USA und der WTA-Nr. 1 Aryna Sabalenka zum engsten Kreis der Favoritinnen gehört, in der zweiten Runde gegen die Tschechin Sara Bejlek.