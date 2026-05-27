Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Lys mit nächstem Streich bei Roland Garros?

Johannes Vehren 27.05.2026 • 09:00 Uhr Die French Open befinden sich in der 2. Runde. Neben Alexander Zverev sind am Mittwoch auch die beiden Deutschen Eva Lys und Tamara Korpatsch im Einsatz.

Am Mittwoch sind drei deutsche Tennis-Spieler bei den French Open im Einsatz. Neben Alexander Zverev bestreiten auch Eva Lys und Tamara Korpatsch ihre Zweitrunden-Duelle in Roland Garros.

Den Anfang macht Korpatsch, die ab ca. 11 Uhr auf die Chinesin Xinyu Wang trifft. Die Deutsche geht hierbei als Außenseiterin ins Duell. Dennoch kann sie aufgrund des Sieges in der 1. Runde ohne Satzverlust mit Selbstbewusstsein in die Partie gehen.

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Roland Garros: Schlägt Lys auch Cirstea?

Wang hatte in ihrer 1. Runde mehr Probleme und musste gegen die Österreicherin Lilli Tagger über die volle Distanz gehen. Den dritten Satz entschied sie letztlich mit 6:4 für sich.

Am Nachmittag ab 16:30 Uhr greift dann Lys gegen Sorana Cirstea zum Schläger. Auch sie geht als Underdog in ihr Duell. Die Deutsche setzte sich am Sonntag in zwei Sätzen mit 2:0 gegen Petra Marcinko durch. Cirstea bezwang zudem Ksenia Efremova ebenfalls ohne Satzverlust.

Djokovic ohne Mühe eine Runde weiter?

Auf der Männer-Seite sind die prominentesten Namen am Mittwoch Novak Djokovic (vs. Valentin Royer), Casper Ruud (vs. Hamad Medjedovic) sowie Tommy Paul (vs. Lorenzo Sonego).