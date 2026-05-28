Jan-Lennard Struff ist der einzige Deutsche im Einsatz bei den French Open am Donnerstag. Der 36-Jährige trifft in seiner Zweitrundenpartie ab ca. 11 Uhr auf den Portugiesen Jaime Faria.
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Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Struff mit nächstem Erfolg bei Roland Garros?
Folgt der nächste deutsche Erfolg?
Am Donnerstag bestreitet nur ein Deutscher seine Partie bei den French Open. Folgt der nächste Sieg?
Nach der großen Überraschung zum Auftakt – Struff besiegte die Nummer zehn der Welt, Alexander Bublik – geht der Warsteiner als Favorit in die Partie.
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Roland Garros: Struff Favorit gegen Portugiesen
Während Faria im Live-Ranking der ATP als Nummer 99 gerade noch unter den Top 100 geführt wird, rangiert Struff auf Platz 72.
Die anderen beiden verbleibenden Deutschen in der Einzelkonkurrenz – Tamara Korpatsch und Alexander Zverev – sind jeweils erst wieder am Freitag gefordert. Während Korpatsch auf die Ukrainerin Elina Switolina trifft, bekommt es Zverev mit Lokalmatador Quentin Halys zu tun.
Die übrigen Top-Duelle des Tages in der Übersicht
Männer:
- Jannik Sinner (1) gegen Juan Manuel Cerundolo
- Felix Auger-Aliassime (4) gegen Román Andrés Burruchaga
- Ben Shelton (5) gegen Raphael Collignon
Frauen:
- Aryna Sabalenka (1) gegen Elsa Jacquemot
- Coco Gauff (4) gegen Mayar Sherif
- Amanda Anisimova (6) gegen Julia Grabher