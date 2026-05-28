Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
EISHOCKEY-WM
DARTS
TENNIS
WM 2026
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
US-SPORT
FORMEL 1
DFB-TEAM
HANDBALL
MEHR
Mehr
Grand Slams>

Tennis: French Open heute live im Free-TV, Stream und Ticker - Struff mit nächstem Erfolg bei Roland Garros?

Folgt der nächste deutsche Erfolg?

Am Donnerstag bestreitet nur ein Deutscher seine Partie bei den French Open. Folgt der nächste Sieg?
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
Benjamin Zügner
Am Donnerstag bestreitet nur ein Deutscher seine Partie bei den French Open. Folgt der nächste Sieg?

Jan-Lennard Struff ist der einzige Deutsche im Einsatz bei den French Open am Donnerstag. Der 36-Jährige trifft in seiner Zweitrundenpartie ab ca. 11 Uhr auf den Portugiesen Jaime Faria.

Nach der großen Überraschung zum Auftakt – Struff besiegte die Nummer zehn der Welt, Alexander Bublik – geht der Warsteiner als Favorit in die Partie.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Tennis heute live: So verfolgen Sie die French Open im Free-TV

  • TV: Eurosport
  • Stream: Eurosport/Joyn

Roland Garros: Struff Favorit gegen Portugiesen

Während Faria im Live-Ranking der ATP als Nummer 99 gerade noch unter den Top 100 geführt wird, rangiert Struff auf Platz 72.

Die anderen beiden verbleibenden Deutschen in der Einzelkonkurrenz – Tamara Korpatsch und Alexander Zverev – sind jeweils erst wieder am Freitag gefordert. Während Korpatsch auf die Ukrainerin Elina Switolina trifft, bekommt es Zverev mit Lokalmatador Quentin Halys zu tun.

Die übrigen Top-Duelle des Tages in der Übersicht

Männer:

  • Jannik Sinner (1) gegen Juan Manuel Cerundolo
  • Felix Auger-Aliassime (4) gegen Román Andrés Burruchaga
  • Ben Shelton (5) gegen Raphael Collignon

Frauen:

  • Aryna Sabalenka (1) gegen Elsa Jacquemot
  • Coco Gauff (4) gegen Mayar Sherif
  • Amanda Anisimova (6) gegen Julia Grabher

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite