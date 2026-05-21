Triumph in Paris? Becker rechnet Zverev "Riesenchance" aus

SID 21.05.2026 • 17:42 Uhr Der Hamburger ist in Paris durch die Absage von Carlos Alcaraz an Position zwei gesetzt - und in seiner Turnierhälfte laut Boris Becker "klarer Favorit".

Tennis-Ikone Boris Becker rechnet Alexander Zverev eine „Riesenchance“ auf den Gewinn der French Open in Paris aus. „Es ist kein Spieler in seiner Hälfte, vor dem er Angst haben muss, vor dem er sich fürchten muss, der unschlagbar ist. Er ist für mich der klare Favorit in der unteren Hälfte, und da muss man mal schauen, wer dann ins Finale kommt“, sagte Eurosport-Experte Becker in einer Medienrunde: „Also insgesamt finde ich das eine große sportliche Chance für Sascha Zverev, dieses Jahr Paris zu gewinnen.“

Aufgrund der verletzungsbedingten Absage von Titelverteidiger Carlos Alcaraz (Spanien) ist Zverev beim am Sonntag beginnenden Sandplatz-Highlight an Position zwei gesetzt. Er könnte damit erst im Endspiel auf den italienischen Dominator Jannik Sinner treffen, der als klarer Favorit in das Turnier geht. Doch es könne „so viel passieren, um überhaupt ins Finale zu kommen“, sagte Becker.

Becker traut Zverev French-Open-Triumph zu

Zverev, der zum Auftakt auf den Franzosen Benjamin Bonzi trifft, jagt weiter seinem ersten Grand-Slam-Titel hinterher. Die Bedingungen in Roland Garros liegen dem Finalisten von 2024 und dreimaligen Halbfinalisten.

Gegen Sinner, der sechs Masters-1000-Titel und 29 Spiele in Folge gewonnen hat, hat der 29 Jahre alte Hamburger jedoch die letzten neun Duelle verloren. „Die Ergebnisse lügen nicht“, sagte Becker, der nur bei ganz wenigen Spielern den Eindruck habe, dass sie gegen Sinner „auf den Platz kommen und sich eine Chance ausrechnen“.