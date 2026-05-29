French Open: Youngster Rafael Jódar sorgt weiter für Furore

SPORT1 29.05.2026 • 17:49 Uhr Rafael Jódar tut sich in einer engen Partie schwer und muss viel Kraft aufwenden. Dennoch trauen einige Experten dem Youngster soagr einen Angriff auf den Titel zu.

Rafael Jódar sorgt weiter bei den French Open für Furore. Der 19 Jahre alte Shootingstar aus Spanien tat sich gegen den starken US-Amerikaner Alex Michelsen schwer, biss sich in einer intensiven Partie aber schließlich durch.

Durch ein 7:6 (7:2), 6:7 (5:7), 4:6, 6:3, 6:3 zog er erstmals in das Achtelfinale eines Grand Slams ein, profitierte dabei allerdings auch davon, dass Michelsen sichtlich angeschlagen war und im vierten Satz ein Medical-Timeout nehmen musste.

French Open: Profitiert Jódar von Sinners Aus?

Im April hatte Jódar in Marrakesch seinen ersten Titel auf der Tour gefeiert. Zuvor war er bei den Australian Open in der zweiten Runde gescheitert.

Einige Experten trauen dem Toptalent nach dem erschöpfungsbedingten Aus von Jannik Sinner sogar einen Angriff auf den Titel zu. Das Match gegen den kampfstarken Michelsen kostete aber viel Kraft.

Nach seinem fast fünf Stunden langen und hoch emotionalen Fünfsatz-Sieg gegen Adolfo Daniel Vallejo aus Paraguay trifft Kouamé am Samstag auf den ausgeruhten Chilenen Alejandro Tabilo. Tabilo hatte sein Zweitrundenmatch erst gar nicht bestreiten müssen, weil sein Gegner Valentin Vacherot zurückzog.