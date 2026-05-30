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Zverev bleibt zurückhaltend: "Auf Matches konzentrieren"

Zverev bleibt zurückhaltend

Der Weltranglistendritte bleibt trotz eines Durchhängers gegen Quentin Halys auf Kurs und steht im Achtelfinale.
Alexander Zverev ist weiter
Alexander Zverev ist weiter
© AFP/SID/Thomas SAMSON
SID
Der Weltranglistendritte bleibt trotz eines Durchhängers gegen Quentin Halys auf Kurs und steht im Achtelfinale.

Alexander Zverev hat nach seinem Achtelfinaleinzug in Paris trotz des Ausscheidens von Jannik Sinner und Novak Djokovic offensive Aussagen in Richtung eines möglichen Titelgewinns vermieden. „Ich muss mich auf die Sachen konzentrieren, die ich beeinflussen kann und das sind meine Matches“, sagte der Weltranglistendritte aus Hamburg nach seinem hart erarbeiteten 6:4, 6:3, 5:7, 6:2-Sieg gegen den Franzosen Quentin Halys.

Der dreimalige Grand-Slam-Finalist Zverev ist als einziger Spieler der Top-5 der Weltrangliste noch im Turnier vertreten und zufrieden mit seinem Niveau. „Auch wenn ich heute einen kleinen Durchhänger hatte, spüre ich, dass mein Level da ist“, sagte Zverev: „Ich werde alles dafür tun, auch in der zweiten Woche gutes Tennis zu spielen und alle meine Matches, die ich spiele, zu gewinnen.“

Zverevs nächster Gegner ist der Niederländer Jesper de Jong. Der Weltranglisten-106. legt am Bois de Boulogne einen erstaunlichen Lauf hin. Sein Qualifikations-Finale hatte der 25-Jährige verloren, rutschte dann aber noch als Lucky Loser ins Hauptfeld. De Jong bezwang in seinem ersten Match den Schweizer Ex-Turniersieger Stan Wawrinka und zuletzt in der dritten Runde den Russen Karen Chatschanow in fünf Sätzen.

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