Zverev bleibt zurückhaltend: "Auf Matches konzentrieren"

SID 30.05.2026 • 06:33 Uhr Der Weltranglistendritte bleibt trotz eines Durchhängers gegen Quentin Halys auf Kurs und steht im Achtelfinale.

Alexander Zverev hat nach seinem Achtelfinaleinzug in Paris trotz des Ausscheidens von Jannik Sinner und Novak Djokovic offensive Aussagen in Richtung eines möglichen Titelgewinns vermieden. „Ich muss mich auf die Sachen konzentrieren, die ich beeinflussen kann und das sind meine Matches“, sagte der Weltranglistendritte aus Hamburg nach seinem hart erarbeiteten 6:4, 6:3, 5:7, 6:2-Sieg gegen den Franzosen Quentin Halys.

Der dreimalige Grand-Slam-Finalist Zverev ist als einziger Spieler der Top-5 der Weltrangliste noch im Turnier vertreten und zufrieden mit seinem Niveau. „Auch wenn ich heute einen kleinen Durchhänger hatte, spüre ich, dass mein Level da ist“, sagte Zverev: „Ich werde alles dafür tun, auch in der zweiten Woche gutes Tennis zu spielen und alle meine Matches, die ich spiele, zu gewinnen.“