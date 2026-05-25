Zverev zufrieden: Wetter stimmt, Glücksbringer Mischka dabei

SID 25.05.2026 • 05:34 Uhr Alexander Zverev spart mit seinem glatten Dreisatzsieg in der ersten Runde Energie. Auch die Sorgen um seinen Hund sind nach dem Unfall offenbar ausgestanden.

Der Auftakt ist gelungen, das Wetter ideal: Alexander Zverev war nach seinem sicheren Erstrundenerfolg bei den French Open gegen den Franzosen Benjamin Bonzi bester Dinge. Auch, weil er seinen Dackel Mishka wieder an seiner Seite hat. Der Vierbeiner war am Rande des ATP-Turniers in München verunglückt – wovon Zverev nun in Paris berichtete.

„Der Volltrottel ist acht Monate alt. Er versteht nicht, warum er im Golfkart sitzen bleiben muss“, sagte der Weltranglistendritte: „Er war angeleint, springt aber aus dem Golfkart heraus, während es noch fährt, und bricht sich vier Knochen. Und er bricht sich beide Hüften.“

Zverev spricht über Horror-Unfall seines Hundes

Er habe damals die ganze Nacht im Krankenhaus verbracht, sagte Zverev: „Ich wusste nicht, ob er operiert werden muss. Ich wusste nicht, ob er jemals wieder laufen wird.“ Jetzt sei alles wieder okay. „Er läuft wieder, er humpelt noch ein bisschen.“ Alles werde gut verheilen.

Und er kann als Glücksbringer wieder bei Zverevs erhofftem Angriff auf den Titel dabei sein. Dabei spielt auch das Wetter mit. „Ich habe immer gesagt, dass mir vor allem auf Sand Hitze lieber ist als kaltes Wetter“, sagte Zverev. Sein ganzes Spiel sei dann effektiver. „Dieses 18 Grad und bewölkt – das ist für mich eine Katastrophe“, fügte er an.