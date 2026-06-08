„Absolut verdient“: Bewegter Djokovic gratuliert Zverev

SID 08.06.2026 • 21:02 Uhr Der 24-malige Grand-Slam-Sieger zollt dem deutschen French-Open-Gewinner seinen Respekt.

Tennisstar Novak Djokovic hat seinem langjährigen Rivalen und Weggefährten Alexander Zverev nach dessen historischem Grand-Slam-Triumph von Paris mit emotionalen Worten gratuliert. „Ich freue mich, dass du es geschafft hast, und du hast diesen Erfolg absolut verdient, denn du hast in jeder Hinsicht so hart daran gearbeitet, um ihn zu verwirklichen“, schrieb der Serbe am Montag auf Instagram und postete dazu ein Foto, das ihn mit Zverev auf dem Court zeigt.

„Zu wissen, was du seit deiner Kindheit mit deiner Krankheit durchgemacht hast, wie du die größte mentale Hürde in dir selbst überwunden und Kritiker zum Schweigen gebracht hast, die dachten, du würdest niemals ein Grand-Slam-Turnier gewinnen, macht diesen Grand-Slam-Sieg noch besonderer und unvergesslicher“, führte Djokovic aus.

„Die Freudentränen zu sehen, die du gemeinsam mit deinen Eltern, deinem Bruder und anderen Teammitgliedern vergossen hast, hat mich sehr bewegt“, bekannt der 39-Jährige zudem, der bei der diesjährigen Auflage der French Open bereits in der dritten Runde gescheitert war. Den Sandplatzklassiker hat Djokovic in seiner bisherigen Laufbahn dreimal gewonnen, zuletzt 2023.