Arnaldi zieht zurück: Cobolli trifft auf Zverev

SID 05.06.2026 • 19:40 Uhr Der Italiener kann wegen einer Virusinfektion nicht antreten. Cobolli kann vor dem Finale Kräfte sparen.

Alexander Zverev trifft im Finale der French Open auf Flavio Cobolli. Der Italiener erreichte kampflos das Endspiel am Sonntag gegen den Hamburger, weil sein Landsmann Matteo Arnaldi wegen einer Virusinfektion kurzfristig für das für Freitagabend angesetzte Halbfinale zurückzog. Das gaben die Organisatoren von Roland Garros weniger als eine halbe Stunde vor dem geplanten Duell auf dem Court Philippe-Chatrier bekannt.

„Es ist hart, vom ersten Grand-Slam-Halbfinale zurückziehen zu müssen. Das wünscht man niemandem“, sagte Arnaldi auf einer Pressekonferenz, bei der er sich mit einigem Abstand zu Cobolli den Fragen stellte: „Es tut mir leid für alle, die ein Ticket gekauft haben.“ Für seinen Landsmann sei er aber „glücklich“. In der Open Era war es erst das dritte Halbfinale, das kampflos entschieden wurde.

Als ihn die Nachricht erreicht habe, habe er „fast geweint“, sagte Cobolli, der in Paris seine Premiere in einem Major-Finale feiert: „So etwas erwartet man nicht. Ich war bereit, das Halbfinale zu spielen. Ich bin sehr traurig für ihn.“

Zverev, der durch ein 7:5, 6:2, 3:6, 6:3 gegen Jakub Mensik aus Tschechien in sein zweites Finale von Paris einzog, hatte sich im vergangenen Jahr in der dritten Runde von Roland Garros gegen Cobolli durchgesetzt. Im Gesamtvergleich führt der Deutsche gegen die Nummer 14 der Welt mit 3:1, die einzige Niederlage war das deutliche 3:6, 3:6 im vergangenen April im Halbfinale bei Zverevs Heimturnier in München.