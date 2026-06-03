Bitter! Tennis-Pechvogel muss bei French Open aufgeben

Das Verletzungspech bleibt Matteo Berrettini treu: Der Italiener musste im Viertelfinale der French Open gegen seinen Landsmann Matteo Arnaldi im zweiten Satz aufgeben.
Aufgabe im Viertelfinale
Beim Stand von 5:7, 2:5 gestand sich der 30-Jährige, der sich in den letzten Minuten der Partie erkennbar quälte, ein, dass die Partie für ihn beendet war. Probleme bereitete ihm offenbar der linke Oberschenkel.
Gegner leidet mit Berrettini
Es ist der nächste Rückschlag in einer von Verletzungen geprägten Karriere. Viermal in Folge (!) konnte er zuletzt bei Roland Garros gar nicht erst antreten.
„Er hat ein unglaubliches Turnier gespielt“, sagte Arnaldi, der zum ersten Mal in ein Grand-Slam-Halbfinale einzog, in Richtung Berrettini: „Es tut mir leid für ihn. Ich hoffe, er erholt sich.“
In der vergangenen Saison hatte Berrettini, der unter dem aufmunternden Applaus der Fans geknickt vom Platz schlich, neben den French Open auch die US Open verpasst. Die zweite Runde der Australian Open war sei bestes Grand-Slam-Ergebnis gewesen.
Berrettini hatte Zweifel – Halbfinals der French Open fix
Zwischenzeitlich hatte Berrettini ein unfreiwilliges Karriereende befürchtet. „Es gab definitiv einen Moment, in dem ich Zweifel hatte“, erklärte er jüngst: „Nicht was das Level meines Tennis‘ anbetraf, eher: Was, wenn es mein Körper nicht mehr zulässt.“ Es sei das „schlimmste Gefühl, das man haben kann.“ Nun folgte der nächste Tiefschlag.
Die Halbfinals der Männer sind damit komplett. Arnaldi trifft im nächsten rein italienischen Duell auf Flavio Cobolli, der an Position zwei gesetzte Deutsche Alexander Zverev kämpft mit dem Tschechen Jakub Mensik um das Endspiel-Ticket. Beide Spiele finden am Freitag statt.