Bitter! Tennis-Pechvogel muss bei French Open aufgeben

Philipp Heinemann 03.06.2026 • 22:54 Uhr Matteo Berrettini wird bei den French Open einmal mehr von seinem Körper ausgebremst. Ein Landsmann des Italieners profitiert im Viertelfinale.

Das Verletzungspech bleibt Matteo Berrettini treu: Der Italiener musste im Viertelfinale der French Open gegen seinen Landsmann Matteo Arnaldi im zweiten Satz aufgeben.

Gegner leidet mit Berrettini

Es ist der nächste Rückschlag in einer von Verletzungen geprägten Karriere. Viermal in Folge (!) konnte er zuletzt bei Roland Garros gar nicht erst antreten.

„Er hat ein unglaubliches Turnier gespielt“, sagte Arnaldi, der zum ersten Mal in ein Grand-Slam-Halbfinale einzog, in Richtung Berrettini: „Es tut mir leid für ihn. Ich hoffe, er erholt sich.“

In der vergangenen Saison hatte Berrettini, der unter dem aufmunternden Applaus der Fans geknickt vom Platz schlich, neben den French Open auch die US Open verpasst. Die zweite Runde der Australian Open war sei bestes Grand-Slam-Ergebnis gewesen.

Berrettini hatte Zweifel – Halbfinals der French Open fix

Zwischenzeitlich hatte Berrettini ein unfreiwilliges Karriereende befürchtet. „Es gab definitiv einen Moment, in dem ich Zweifel hatte“, erklärte er jüngst: „Nicht was das Level meines Tennis‘ anbetraf, eher: Was, wenn es mein Körper nicht mehr zulässt.“ Es sei das „schlimmste Gefühl, das man haben kann.“ Nun folgte der nächste Tiefschlag.

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