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Cobolli garantiert Historisches

Cobolli garantiert Historisches

Der 24-jährige Flavio Cobolli wirft den Weltranglistensechsten Félix Auger-Aliassime aus dem Turnier. Damit steht ein italienisches Halbfinale bei den French Open fest.
Die French Open starten am 24. Mai. Hier sind alle Infos und Daten zum prestigeträchtigen Grand-Slam-Turnier.
SID
Der 24-jährige Flavio Cobolli wirft den Weltranglistensechsten Félix Auger-Aliassime aus dem Turnier. Damit steht ein italienisches Halbfinale bei den French Open fest.

Flavio Cobolli hat das Halbfinale der French Open erreicht und damit italienische Tennis-Geschichte geschrieben. Der 24-Jährige besiegte am Mittwoch den Weltranglistensechsten Félix Auger-Aliassime aus Kanada mit 4:6, 6:4, 6:4, 6:4. Da sich am Abend Cobollis Landsmänner Matteo Berrettini und Matteo Arnaldi im letzten Viertelfinale gegenüberstehen, wird es zum ersten Mal überhaupt ein italienisches Halbfinalduell bei einem Grand Slam geben.

„Ich habe gemerkt, dass es die Chance meines Lebens ist“, sagte Cobolli, der erstmals bei einem Grand Slam in der Runde der letzten vier steht: „Ich bin sehr glücklich.“

Im siebten Versuch feierte Cobolli seinen ersten Sieg bei einem Major gegen einen Gegner aus den Top Ten. Auger-Aliassime, der neben Alexander Zverev als einziger Spieler aus den ersten zehn des Rankings das Viertelfinale erreicht hatte, verpasste es derweil, als erster kanadischer Spieler überhaupt die Vorschlussrunde von Roland Garros zu erreichen.

French Open: Ein Italiener sicher im Finale

Bei windigen Bedingungen sicherte sich Auger-Aliassime Durchgang eins, dann wurde das Dach über dem Court Philippe-Chatrier geschlossen. Bei anderen Voraussetzungen kämpfte sich Cobolli dann eindrucksvoll zurück – und sorgte dafür, dass trotz des frühen Ausscheidens von Topfavorit Jannik Sinner ein Italiener am Sonntag im Endspiel stehen wird.

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