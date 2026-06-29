Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WM 2026
FUSSBALL
TENNIS
TRANSFERMARKT
TOUR DE FRANCE
FORMEL 1
DARTS
WM-HIGHLIGHTS
BASKETBALL
HANDBALL
US-SPORT
BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Grand Slams>

"Dreckiger Sieg": Struff erreicht Runde zwei

„Dreckiger Sieg“: Struff erreicht Runde zwei

Der Warsteiner überspringt zum dritten Mal in Folge die Auftakthürde.
Struff jubelt in London
Struff jubelt in London
© dpa/SID/Frank Molter
SID
Der Warsteiner überspringt zum dritten Mal in Folge die Auftakthürde.

Jan-Lennard Struff ist nach einer Achterbahnfahrt der Gefühle zum dritten Mal in Folge in die zweite Runde von Wimbledon eingezogen. Der 36 Jahre alte Tennisprofi aus Warstein gewann zum Auftakt 6:1, 7:6 (7:4), 4:6, 2:6, 7:5 gegen den Argentinier Sebastián Báez. Für Struff geht es gegen Brandon Nakashima aus den USA oder den britischen Lokalmatadoren Jack Pinnington Jones weiter.

„Es ist ein dreckiger Sieg“, sagte Struff: „Dass ich es geschafft habe, das im fünften Satz irgendwie umzudrehen, war unglaublich. Ich bin glücklich, dass ich einen Weg gefunden habe.“

Auf Court 14, wo kurz zuvor Tatjana Maria 6:4, 6:4 gegen die Kasachin Julija Putinzewa gewonnen hatte, startete Struff stark. Im Eiltempo schnappte er sich Satz eins. Auch der zweite Durchgang ging im Tiebreak an den Deutschen. Mit dem Rücken zur Wand kämpfte sich aber der Argentinier zurück in das Match, die Entscheidung musste im fünften Satz her – mit dem besseren Ende für Struff, der das Momentum doch wieder auf seine Seite zog.

Im vergangenen Jahr schaffte es der Weltranglisten-74. an der Church Road bis in die dritte Runde. Dann folgte das Aus gegen den spanischen Superstar Carlos Alcaraz, der in diesem Jahr verletzungsbedingt beim Rasenklassiker fehlt.

Nach Struff wollen auch die drei weiteren deutschen Tennisprofis im Männer-Einzel ihre Auftakthürde überspringen. Am Dienstag bestreitet French-Open-Sieger Alexander Zverev sein erstes Match auf seinem ungeliebten Untergrund, er trifft auf dem Centre Court auf den Belgier Alexander Blockx. Zudem spielt Yannick Hanfmann gegen den Franzosen Giovanni Mpetshi Perricard, Halle-Halbfinalist Daniel Altmaier bekommt es mit Alex Molcan aus der Slowakei zu tun.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite