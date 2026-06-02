Erster Grand-Slam-Titel? Kerber drückt Zverev die Daumen

Auch Angelique Kerber drückt Alexander Zverev im Kampf um seinen ersten Grand-Slam-Titel die Daumen. „Ich hoffe, dass es dieses Jahr hier in Paris soweit sein wird“, sagte die 38-Jährige am Rande der French Open vor Zverevs Viertelfinal-Duell am Dienstagnachmittag gegen den spanischen Teenager Rafael Jódar: „Es ist natürlich immer noch ein weiter Weg.“
Kerber drückt Zverev die Daumen
Entscheidend sei nun, wie Zverev mit seiner Favoritenrolle an der Seine umgeht. „Es ist nie einfach. Man hört es von allen Seiten, man sieht es ja selber. Und deshalb bin ich sehr gespannt“, sagte die dreimalige Grand-Slam-Gewinnerin: „Aber ich bin guter Dinge, weil ich weiß, dass er viel gelernt hat in den letzten Jahren, auch erwachsener geworden ist. Ich wünsche ihm alles Gute.“
French Open: So schätzt Kerber einen möglichen Zverev-Titel ein
Dass der mögliche Titelgewinn des Hamburgers ohne einen Sieg gegen einen der Topspieler wie Jannik Sinner und Carlos Alcaraz weniger Gewicht hätte, sieht Kerber nicht so.
„Am Ende ist ein Grand Slam ein Grand Slam. Egal gegen wen man spielt, man muss trotzdem zwei Wochen auf einem hohen Niveau spielen“, sagte Kerber: „Wenn man einen Grand Slam gewinnt, dann gewinnt man den. Und natürlich gehört immer ein bisschen Glück auch dazu.“