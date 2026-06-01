French Open: Aus für deutsches Spitzendoppel

Aus für Kevin Krawietz und Tim Pütz bei den French Open. Das deutsche Spitzendoppel musste sich im Achtelfinale von Paris dem indisch-brasilianischen Team Narayanaswamy Sriram Balaji/Marcelo Demoliner 5:7, 4:6 geschlagen geben.
Aus für deutsches Spitzendoppel
Kevin Krawietz und Tim Pütz scheiden bei den French Open aus. Das deutsche Topdoppel wird seiner Favoritenrolle nicht gerecht.
Auch die weiteren deutschen Profis waren zuvor im Männerwettbewerb ausgeschieden. Bei den Frauen steht Laura Siegemund an der Seite der Russin Wera Swonarewa im Viertelfinale.
French Open: Aus trotz Favoritenrolle
Krawietz/Pütz waren als frischgebackene Hamburg-Sieger nach Paris gereist. Das Duo, das 2024 die ATP-Finals gewann, konnte seiner Favoritenrolle im Achtelfinale als an Position sechs gesetztes Doppel dann aber nicht gerecht werden.
Vor allem für Krawietz bleibt Roland Garros dennoch ein besonderes Pflaster. 2019 und 2020 konnte er mit Andreas Mies das Turnier gewinnen.
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