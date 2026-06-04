French Open: Dann spielt Zverev um das Finale

SID 04.06.2026 • 14:10 Uhr Alexander Zverev träumt von seinem ersten Grand-Slam-Titel und gilt bei den French Open als Favorit. Sein Halbfinale am Freitag ist nun offiziell terminiert.

Halbfinalduell am frühen Nachmittag: Alexander Zverevs Kampf um ein Finalticket bei den French Open steigt am Freitag schon um 14.30 Uhr (Eurosport).

Die Veranstalter des Sandplatzturniers in Paris setzten die Partie des Weltranglistendritten gegen den Tschechen Jakub Mensik als erstes Match des Tages an. Danach folgt das zweite Halbfinale zwischen den Italienern Matteo Arnaldi und Flavio Cobolli.

Zverev will seine Chance auf sein viertes Major-Endspiel unbedingt nutzen und geht als Favorit in das Aufeinandertreffen mit dem 20 Jahre alten Weltranglisten-27. Der Respekt vor Mensik, der in seinem jungen Alter immerhin auch schon einen Titel vom Masters 2025 in Miami vorzuweisen hat, ist aber durchaus groß.

Mensik und Zverev überzeugen im Viertelfinale

Sein Viertelfinalduell gegen den brasilianischen Shootingstar Joao Fonseca hatte der „Ice-Man“, wie ihn der Turnierveranstalter bezeichnete, nervenstark und überzeugend in drei Sätzen gewonnen.

Das gilt aber auch für Zverev, der dem hochgehandelten spanischen Talent Rafael Jódar keine Chance ließ und in Abwesenheit der Überflieger Jannik Sinner (ausgeschieden) und Carlos Alcaraz (verletzt) als erster Anwärter auf den Titel gilt.

Gegen Mensik hat der deutsche Topspieler bislang einmal gespielt: Beim Masters in Madrid in diesem Jahr gewann Zverev in drei Sätzen.