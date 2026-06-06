Wird es der krönende Abschluss eines Tennis-Märchens? Oder geht Maja Chwalinska in Roland-Garros die Puste aus? Die Qualifikantin will sich am Samstag den ersten Grand-Slam-Titel holen. Im Finale, das um 15 Uhr beginnt wartet Mirra Andreeva (French Open 2026 täglich im LIVETICKER).
French Open: Finale der Frauen live im Free-TV, Stream und Ticker - Chwalinska vs. Andreeva
Wie endet das Tennis-Märchen?
Auch wenn Chwalinskas Erfolgssträhne im Finale reißen sollte: Die Turniersensation ist sie jetzt schon. In der Weltrangliste belegt die Polin Rang 114 und stürmte dennoch mit einem märchenhaften Lauf bis ins Halbfinale. Dort setzte sich die Sensation fort. Unter den Top vier angekommen, räumte sie Diana Shnaider aus dem Weg, die im Viertelfinale die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka überraschend rauskegelte. Als erste Qualifikantin steht sie damit in einem Major-Endspiel.
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Damit steht fest: Es wird eine neue Grand-Slam-Turniersiegerin geben. Sowohl Chwalinska als auch Andreeva stehen erstmals in einem Major-Finale.
Vom Favoritensterben der French Open profitierte auch Andreeva. Die 19-Jährige gilt als Tennis-Supertalent und ist als Nummer acht der Setzliste leicht favorisiert. Als erste nach 2005 geborene Spielerin steht sie in einem Major-Finale. Tritt sie die Nachfolge von Titelverteidigerin Coco Gauff an? Die US-Amerikanerin scheiterte bereits in der dritten Runde überraschend an Anastasia Potapova.
Becker adelt Chwalinska
Die Qualifikantin kann ihr Glück dabei kaum fassen. So meinte Chwalinska nach dem Halbfinalsieg: „Es ist ein Traum, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht.“
Auch TV-Experte Boris Becker beeindruckte die 24-Jährige. „Ein Star ist geboren. Wer vor ein paar Wochen dieses Finale getippt hätte, hat jetzt einen Sechser im Lotto“, erklärte die Tennis-Legende bei Eurosport.