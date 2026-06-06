French Open: Finale der Frauen live im Free-TV, Stream und Ticker - Chwalinska vs. Andreeva

Conrad Fröhlich 06.06.2026 • 12:00 Uhr Maja Chwalinska ist die Überraschung des Turniers. Krönt sie ihre außergewöhnliche Geschichte mit dem Turniersieg? Im Endspiel wartet Mirra Andreeva So können Sie das Finale der French Open verfolgen.

Wird es der krönende Abschluss eines Tennis-Märchens? Oder geht Maja Chwalinska in Roland-Garros die Puste aus? Die Qualifikantin will sich am Samstag den ersten Grand-Slam-Titel holen. Im Finale, das um 15 Uhr beginnt wartet Mirra Andreeva (French Open 2026 täglich im LIVETICKER).

Auch wenn Chwalinskas Erfolgssträhne im Finale reißen sollte: Die Turniersensation ist sie jetzt schon. In der Weltrangliste belegt die Polin Rang 114 und stürmte dennoch mit einem märchenhaften Lauf bis ins Halbfinale. Dort setzte sich die Sensation fort. Unter den Top vier angekommen, räumte sie Diana Shnaider aus dem Weg, die im Viertelfinale die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka überraschend rauskegelte. Als erste Qualifikantin steht sie damit in einem Major-Endspiel.

Tennis heute live: So verfolgen Sie die French Open im Free-TV, Stream und Ticker

TV: Eurosport

Eurosport Stream: Eurosport/Joyn, HBO Max

Eurosport/Joyn, HBO Max Ticker: SPORT1.de und in der SPORT1-App

Damit steht fest: Es wird eine neue Grand-Slam-Turniersiegerin geben. Sowohl Chwalinska als auch Andreeva stehen erstmals in einem Major-Finale.

Vom Favoritensterben der French Open profitierte auch Andreeva. Die 19-Jährige gilt als Tennis-Supertalent und ist als Nummer acht der Setzliste leicht favorisiert. Als erste nach 2005 geborene Spielerin steht sie in einem Major-Finale. Tritt sie die Nachfolge von Titelverteidigerin Coco Gauff an? Die US-Amerikanerin scheiterte bereits in der dritten Runde überraschend an Anastasia Potapova.

Wenn du hier klickst, siehst du Spotify-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Spotify dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Becker adelt Chwalinska

Die Qualifikantin kann ihr Glück dabei kaum fassen. So meinte Chwalinska nach dem Halbfinalsieg: „Es ist ein Traum, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was hier vor sich geht.“