French Open: Mackenzie/Reisach gewinnen im Junioren-Doppel

SID 06.06.2026 • 18:09 Uhr Für ein deutsches Duo ist es der erste Sieg seit 24 Jahren.

Die deutschen Tennis-Talente Jamie Mackenzie und Vincent Reisach haben im Junioren-Doppel den Titel bei den French Open gewonnen. Das Duo setzte sich auf dem Court Simonne-Mathieu, dem drittgrößten Platz des Stade Roland Garros, mit 6:1, 6:4 gegen die französischen Lokalmatadoren Mathys Domenc und Daniel Jade durch.

Zuletzt hatten sich vor 24 Jahren mit Philipp Petzschner, zweimaliger Grand-Slam-Gewinner im Doppel und heutiger Jugend-Bundestrainer, und Markus Bayer ein deutsches Duo den Titel in der Junioren-Konkurrenz gesichert. Mackenzie und Reisach gewannen am Samstag souverän in nur 1:01 Stunden Spielzeit.