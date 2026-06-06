Die deutschen Tennis-Talente Jamie Mackenzie und Vincent Reisach haben im Junioren-Doppel den Titel bei den French Open gewonnen. Das Duo setzte sich auf dem Court Simonne-Mathieu, dem drittgrößten Platz des Stade Roland Garros, mit 6:1, 6:4 gegen die französischen Lokalmatadoren Mathys Domenc und Daniel Jade durch.
French Open: Mackenzie/Reisach gewinnen im Junioren-Doppel
Für ein deutsches Duo ist es der erste Sieg seit 24 Jahren.
Titel für Mackenzie und Reisach
© picture-alliance/IPA via ZUMA Press/SID/Riccardo Spadetto De Paulis
Zuletzt hatten sich vor 24 Jahren mit Philipp Petzschner, zweimaliger Grand-Slam-Gewinner im Doppel und heutiger Jugend-Bundestrainer, und Markus Bayer ein deutsches Duo den Titel in der Junioren-Konkurrenz gesichert. Mackenzie und Reisach gewannen am Samstag souverän in nur 1:01 Stunden Spielzeit.
2025 hatte Niels McDonald in Paris im Junioren-Einzel gewonnen. Es war der erste Erfolg eines deutschen Nachwuchsspielers bei einem Grand Slam nach Alexander Zverevs Triumph elf Jahre zuvor bei den Australian Open. Im Doppel der Juniorinnen hatten sich zudem Sonja Zhenikhova und Eva Bennemann durchgesetzt.